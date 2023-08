Erasmus, una puerta abierta al mundo rural

*

"Me hubiera gustado alargar mi estancia un poco más"

Muy contenta y totalmente integrada en un pueblo "pequeño y muy tranquilo, en el que me acogieron de maravilla". Así se sintió la joven zaragozana María Eugenia Expósito, estudiante de Márquetin de la Universidad de Zaragoza, durante sus prácticas profesionales para universitarios en el medio rural que la Diputación de Huesca y la Universidad de Zaragoza pusieron en marcha en la provincia altoaragonesa hace ya tres ediciones.

A lo largo de un intenso mes, María Eugenia realizó diferentes trabajos en Savia Íbera, una destilería artesana especializada en aromaterapia ibérica, ubicada en la localidad oscense de Berbegal, situada en la comarca Somontano de Barbastro, con un censo que ronda los 340 habitantes.

"Me decidí por esta empresa porque fue una de las que más me llamó la atención. Hice un análisis de todas las opciones y esta era la que mas le cuadraba. Además, me apetecía mucho disfrutar de la experiencia de vivir en un pueblo pequeño. Fue una aventura muy enriquecedora porque hice un montón de cosas. Al ser una empresa pequeña, mi compañera (cuya formación estaba relacionada con el medioambiente) y yo, hicimos un montón de cosas, desde etiquetar hasta ayudar con los destilados. Y en el caso de mi especialidad, el márquetin, pude desarrollar intensamente mi trabajo en la estrategia de redes sociales. Además, ayudé a renovar el catálogo 'on line' y recuerdo con especial ilusión la campaña que hice con motivo de la festividad de San Lorenzo. Fueron días muy intensos, porque la empresa es muy pequeña y sus responsables, a pesar de que tienen una carga de trabajo enorme, porque se encargan de todo, se volcaron con nosotras y nos pusieron las cosas muy fáciles", explica.

Tan contenta estuvo y tan a gusto se sintió que María Eugenia asegura que "me habría gustado alargar mi estancia un poco más y haberme quedado otro mes. Yo fui a Berbegal sin saber mu bien lo que me iba a encontrar y la experiencia fue totalmente positiva y recomendable. Sigo manteniendo relación con ellos y no descarto, en algún momento, desarrollar mi profesión en un lugar fuera de la ciudad".

María Eugenia asegura que esta experiencia como beneficiaria de una beca del programa Erasmus Rural es clave para abrir la mente de "todas aquellas personas que piensan que no hay vida laboral si te vas de la ciudad", indica.

En su caso tiene claro que hay formaciones, como la suya, en las que es más fácil encontrar salida en las grandes urbes, pero eso podría cambiar si "todos pusiéramos de nuestra mano. Ojalá fuera diferente y pudiéramos desarrollar nuestro trabajo en cualquier lugar".

Mientras concluye sus estudios, (solo le quedan las asignaturas optativas para terminar sus estudios)María Eugenia Expósito sigue pensando en su futuro y no descarta buscar empleo en el mundo rural, en un futuro más o menos próximo.