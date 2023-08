Día internacional del zurdo: "Tengo que comprar latas de abrefácil"

Alrededor del 10% de la población es zurda. Se trata de personas cuya tendencia a utilizar la mano izquierda, e incluso el pie izquierdo, se enfrenta a un mundo hecho para diestros. Cada 13 de agosto, día internacional de zurdo, es para ellos una oportunidad de dar visibilidad a este problema.

"El otro día intentaba cortar con unas tijeras, pero no podía. Se me giraban", cuenta Ana María Pérez. Pese a que es zurda desde que tiene memoria, todos los utensilios de su casa son para diestros: "Tengo que comprar latas de abrefácil". Las pocas veces que se ha molestado en buscar objetos adaptados a sus necesidades, estos no han estado a la altura. "Hace poco compré unas tijeras para zurdos, pero no son muy buenas -lamenta-. Están mal afiladas".

El origen de la zurdera todavía es incierto. "Los investigadores han especulado durante años que los genes estarían relacionados", comenta Ana Odriozola, logopeda y psicopedagoga. De momento, solo se puede debatir este asunto en términos de hipótesis: "Cuando las investigaciones se centraban en la hemipreferencia cerebral, se comentaba que la proceso de lateralización se consolidaba alrededor de los seis años. Si nos centramos en la investigación embrionaria, lo haría a partir de la octava semana de embarazo".

Las diferencias neurológicas entre una persona diestra y una zurda son mínimas. Sencillamente, su hemisferio derecho tiene mayor funcionalidad que el izquierdo. Tampoco se aprecia distinción en el aprendizaje, más allá de las ventajas o desventajas por sus preferencias motoras. Por ejemplo, para una persona zurda sería más fácil aprender a escribir en árabe que en español, ya que las líneas van de derecha a izquierda. Decantarse por el lado izquierdo también puede ser ventajoso en deportes como el boxeo, voleibol, fútbol o tenis, pues sus deportistas están acostumbrados a competir contra personas diestras. Además, hay quien cree que las personas zurdas tienden a pensar más rápido y ser más creativas que las diestras, aunque Odriozola apunta a que "no hay nada concluyente".

Durante muchos años se ha creído en mitos como que ser zurdo implicaba problemas en el aprendizaje. Este hecho, sumado a la superstición religiosa de que usar la mano izquierda era algo negativo, hizo que, unas pocas décadas atrás, en España se forzara a los zurdos a usar la mano derecha. Se llegaba a atar la mano de los niños a la espalda o golpearla cuando esta se usaba de forma automática. A día de hoy, los científicos de todo el mundo coinciden en que se trata de una práctica que no beneficia de ninguna manera a esa persona.

La psicopedagoga, sin embargo, sí destaca situaciones en las que la lateralidad, puede afectar el proceso de aprendizaje. Sería en caso de que estuviera cruzada, dominancia de un lado en los aspectos sensoriales y del otro lado en los elementos motores, o ambigua, preferencia de un lado para algunas tareas y del otro para el resto: "No puede establecerse una relación causa-efecto entre la lateralidad cruzada o ambigua y la de los trastornos de aprendizaje. Sin embargo, debe evaluarse como un riesgo". Desde su experiencia, los niños con lateralidad no homogénea pueden experimentar dificultades en la lectoescritura, las matemáticas, la orientación espacial y temporal, la psicomotricidad o el procesamiento visual y auditivo. Ante la duda, Odriozola recomienda acudir a un profesional para una evaluación y un test completo.

Pérez no recuerda haber sido forzada alguna vez a usar la derecha, sin embargo, sí que tiende a usar esa mano en cosas específicas: "Por algún motivo siempre he escrito con la derecha, a pesar de todo lo demás lo hago con la izquierda". Cuando estudiaba el Grado de Enfermería también aprendió a hacer ciertas tareas con la derecha, como coser puntos, no obstante "ahora en mi profesión he pasado a hacerlo todo con la izquierda, y me resulta más sencillo".

Aunque parezca que un 10% de la población no es tanto, solo hace falta echar la vista al pasado. Leonardo Da Vinci, Lewis Carroll, Van Gogh, Alan Turing, Marie Curie y Marilyn Monroe eran personas zurdas. También lo son muchas de las celebridades actuales: Bill Gates, Barack Obama, Paul McCartney, Ringo Starr… Incluso están presentes en la ficción. En ‘Los Simpsons’, el personaje de Flanders es zurdo y en un capítulo abre una tienda para zurdos llamada ‘The Leftorium’ (la primera tienda de este estilo que se abrió en la realidad fue ‘Anything Left Handed’, en Londres). Los fans más acérrimos de ‘The Legend of Zelda’ también recordarán que Link, en los primeros juegos de la saga, siempre movía la espada maestra con la mano izquierda.