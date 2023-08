Aprender español en Jaca: "En septiembre empiezo a enseñarlo en Corea"

*

Sonia Szolyga: "Es mi primer año, pero volveré, me está gustando mucho"



Hace ya unos cuantos años, en 1984, que una amiga suya, profesora de español en Francia, le habló de los cursos de Jaca a Sonia Szolyga, que por fin se ha decidido a venir. No necesita el español para su trabajo, pero le gusta y lo estudia ella sola, a través de películas y de internet, "en un sitio que se llama ‘Español con Juan’". Tiene muchas palabras en la cabeza, la gramática, conjugaciones..., "pero en Francia no tengo la oportunidad de hablar español, así que fue otra de las razones para inscribirme". Es su primer año, pero tiene clarísimo que volverá porque "me está gustando mucho. Si lo hubiera sabido antes hubiera estado todo el mes", asegura.