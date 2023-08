Una cita nazi eleva la crispación en la intervención de Podemos

Un dicho alemán ha marcado este jueves la intervención del portavoz de Podemos, Andoni Corrales, en la sesión de investidura. “Si en una mesa hay un nazi y 10 personas que le respetan, en esa mesa hay 11 nazis”, ha apuntado justo antes de concluir su primer turno de palabra; algo que el candidato a la presidencia, Jorge Azcón, no ha dudado en afearle: “Ha llamado nazi al señor Guitarte. Nazi en esta cámara no hay ninguno”. “Estoy convencido de que cuando termine este debate se acercará y le pedirá disculpas”, ha apostillado el popular. No es la primera vez que desde Podemos utilizan esta afirmación. Ya lo hizo Pablo Echenique tras el anuncio del pacto entre PP y Vox en Aragón.

La defensa a ultranza de Corrales de la labor de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad ha sido otro de los puntos de mayor crispación en la intervención. “Fíjese si lo ha hecho bien que sus socios de Sumar ni la han incluido en las listas y dudo que repita de ministra”, ha apuntado Azcón, quien ha recalcado que la ley del solo sí es sí será una “losa”.

Más allá de estas cuestiones, el debate se ha centrado en el acuerdo de gobierno. Corrales ha acusado a Azcón de convertir a Aragón en “lacayos de Madrid” después de marcar la agenda durante los más de 70 días que han pasado desde las elecciones del 28 de mayo. Ha criticado el “secretismo” de la negociación y la intención de derogar la ley de Memoria Democrática y reformar la trans. Y ha exigido a Azcón que “defienda” el autogobierno frente a las “intenciones recentralizadoras” de Vox.

De hecho, ha recalcado que el objetivo del acuerdo con el PAR es “blanquear” y “maquillar” esas tendencias de los voxistas. Ha afeado que los aragonesistas se sumen a una fiesta “que no parecía la suya por rascar unos puestecicos”. Ha reiterado su “miedo” a lo que llega a Aragón, que ha vaticinado como una legislatura de “retroceso”.

Ha aprovechado Corrales, como ya habían hecho los socialistas antes, para sacar pecho de su gestión al frente del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento y de direcciones generales ligadas al medio ambiente. Una visión optimista que el candidato a dirigir la DGA no ha dudado en desmontar. “Si todo fuera tan bonito como ustedes plantean es evidente que el resultado hubiera sido otro”, ha recalcado

En este sentido, ha criticado el “recorte” de las becas para estudiar másteres, que Teruel siga siendo la provincia española “peor conectada” o los “retrasos en las ayudas a la investigación. “A junio de 2023 la deuda pendiente con la Universidad de Zaragoza estaba en torno a los 6 millones de euros”, ha asegurado. Y le ha adelantado que una de las directoras generales nombradas por Podemos continuará, si quiere, en el Gobierno de PP-Vox. "Y creo que no será la única”, ha concluido.