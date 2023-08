El PAR justifica el apoyo como presidente a Azcón, que lo incluirá en el Gobierno

El diputado del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, ha valorado el acuerdo alcanzado con el PP para la investidura como presidente del Gobierno de Aragón de Jorge Azcón, quien ha anunciado su intención de incluir a los aragonesistas dentro del Gobierno.

"Mi objetivo es que después de firmar el acuerdo programático podamos contar con ustedes, porque en su equipo hay personas valiosas para trabajar por los aragoneses", ha confirmado Azcón sobre el papel del PAR en la próxima legislatura.

En esta línea, Azcón, para quien a lo largo de la historia de Aragón "el PAR ha estado más en el centro derecha que en el centro izquierda", ha asegurado que confía en que sea "capaz de olvidar algunas cuestiones para centrarse en lo que beneficia a los aragoneses".

"Tiene que haber acuerdos a pesar de las diferencias ideológicas que existen con otras formaciones de este parlamento", ha subrayado el candidato del PP a la Presidencia de Aragón, que también ha valorado la "palabra dada" y ha definido como "significativo" el discurso del único diputado del PAR en las Cortes de Aragón.

El también secretario general del Partido Aragonés ha descrito en su intervención Aragón como "una tierra de encuentro y de acuerdos" y ha vertebrado su discurso con cuestiones relacionadas con el desarrollo territorial, el autogobierno y la equidad.

Además, Izquierdo ha asegurado que si algo les caracteriza es su "lealtad en los pactos hasta el último momento " y, dirigiéndose a la portavoz socialista, Mayte Pérez, ha señalado que "ni el PAR de hace un mes era tan bueno ni el de ahora es tan malo".

"Soy igual de ultraderecha que hace un mes. Soy malísimo. Todas esas cosas malas las he hecho yo y no lo sabía. Algunos hemos soportado que nos digan que vendemos a Aragón cada cuatro años y Aragón sigue aquí sin venderse, que yo sepa", ha agregado.

El PAR ha formado parte del cuatripartido del socialista Javier Lambán junto a Podemos y CHA.

En cuanto al acuerdo programático firmado con el Partido Popular para la formación del nuevo Gobierno, Izquierdo ha apuntado que desde el PAR defienden la unión de estaciones porque es "riqueza", así como el rechazo al trasvase del Ebro.

Del mismo modo, el diputado autonómico del Partido Aragonés ha admitido que desde la formación apoyan el plan de carreteras, un modelo de organización territorial propio, la educación público-privada, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, un transporte sanitario urgente ininterrumpido, la defensa del derecho foral y la creación de infraestructuras educativas y deportivas "novedosas y de calidad en todo el territorio".

Para Izquierdo, el mayor problema que tiene Aragón es "el déficit enorme de vivienda nueva y de alquiler que existe, sobre todo, en las zonas turísticas". "Para un propietario es más rentable alquilar su vivienda de manera temporal", ha remarcado.

Además ha solicitado ayudas directas para los agricultores y no un “crédito blando, porque luego hay que devolverlos", y ha defendido que no les proporcione a los “señoritos del sillón que hace años que no tienen animales o no labran la tierra y, en cambio, cobran".

Entre sus peticiones, que están descritas en su acuerdo con el Partido Popular, ha destacado la gestión de una ventanilla "única" para "dejar de marear" a los autónomos, a las pymes y a los pequeños empresarios, así como el impulso "decidido" de las renovables en Aragón.

Izquierdo también ha solicitado a Jorge Azcón que sea "reivindicativo y agresivo” y que, por lo tanto, reclame la Bilateral porque "el Gobierno de España nos está faltando el respeto desde hace mucho tiempo” y "debe defender la marca Aragón", su modelo lingüístico y sus tradiciones, "como los toros, la caza y la jota".

Asimismo ha criticado que "ningún político se haya acordado de que hace 41 años que se firmó el Estatuto de Autonomía", un aniversario sobre el que Azcón ha lamentado que no se hayan escrito unas páginas de recuerdo en el Gobierno de Aragón y que ha relacionado, de manera irónica, con que "ya han pasado las elecciones y entonces no tenía sentido".