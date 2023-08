Detectan 1.200 kilos de carne no apta para el consumo humano en Illueca

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Zaragoza ha detenido a una persona y llevado a cabo la investigación de otras tres tras el hallazgo de más de 1.200 kilogramos de productos cárnicos no aptos para el consumo humano en un establecimiento abierto al público y un almacén de la localidad zaragozana de Illueca.

Tras encontrarse indicios de que se pudieran estar marcando piezas de carne con sellos sanitarios de mataderos dados de baja en el registro correspondiente, así como de que se estuvieran realizando labores de sacrificio en lugares no autorizados para ello, en marzo de 2023 se puso en marcha la Operación Pizca, en colaboración con el Servicio Provincial del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

En este marco, se inspeccionaron tanto el establecimiento como el local-almacén. En el primero se detectaron diversas deficiencias sanitarias, así como 36 kilogramos de productos cárnicos no aptos para el consumo humano. En el local-almacén se observaron útiles propios de la labor de sacrificio, así como cámaras frigoríficas, congeladores y hasta 200 kilogramos de productos cárnicos de diversa índole, que no estaban identificados o de los cuales no existía documentación acreditativa que justificase su trazabilidad.

En ambos casos, los productos fueron dictaminados por los Servicios de Sanidad como no aptos para el consumo humano.

Es destacable que durante la actuación se localizó e intervino un sello de marcado sanitario perteneciente a un matadero, y que estaba siendo utilizado de manera fraudulenta en algunos de los productos encontrados.

Además, el establecimiento no estaba autorizado para la labor que allí se realizaba, ni tenía suministro de agua y luz en el momento de la inspección, si bien posteriormente se pudo comprobar que se estaba cometiendo asimismo un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico.