Conchita Pérez: "Enamorarme no, pero ¿quién se resiste a Jorge Javier, Giménez-Arnau y Matamoros?"

Llegó a 'Sálvame Deluxe', en Telecinco, de forma casual y en sus 13 años de emisión ha sido una de las caras más queridas del programa con su famoso polígrafo. Ahora, concluida esa etapa televisiva, va con su máquina a cuestas entre Zaragoza y Madrid, donde pasa consulta entre semana. "Le tengo mucho cariño. Es un instrumento de trabajo que me permite ayudar a muchísima gente. Sobre todo las consultas son por robos y también dudas de pareja", indica. No se piensa jubilar mientras no le duelan las rodillas, pueda caminar y la cabeza le funcione. Y avanza que cabe la posibilidad de que la veamos de nuevo en la pequeña pantalla. De ser así será en Mediaset y con La Fábrica de la Tele. "Mientras cuenten conmigo, voy a serles fiel hasta la muerte", sostiene una cariñosa y amable Conchita Pérez.

¿Va a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?

Sí (ríe).

¿Usted nunca miente?

Procuro no hacerlo. Fíjate tú si me pillaran en una mentira; qué ejemplo daría. Y aconsejo a la gente que no mienta.

¿En la práctica se cumple el refrán de ‘antes se coge a un mentiroso que a un cojo’?

Totalmente. Cuando entran por la puerta ya veo el que viene con pecado, con causa y sin causa. El cuerpo habla; ya lo creo.

¿Hay mucho profesional de la mentira?

Ahora se miente muchísimo. Las redes sociales están haciendo mucho daño.

¿Alguna vez le ha quedado la duda de que alguien haya engañado al polígrafo?

No. Se hacen las pruebas con todas las garantías.

Por el plató del ‘Deluxe’ habrán pasado muchos mentirosos a lo largo de tantos años de emisión.

Sí. Muchísimos. La gente no tiene escrúpulos de salir a contar sus miserias cuando les ofrecen cosas por dinero. Eso lo ha visto todo el mundo, no lo digo yo.

¿Qué personaje ha sido el más escurridizo?

No puedo decirlo.

¿Invitado o colaborador?

Siempre invitados. Los colaboradores son gente honesta y trabajadora, que saben hacer televisión. No hay en España gente más preparada que los del ‘Sálvame’, tanto el ‘Deluxe’ como el diario. ¿Sabes lo que son cuatro horas en directo durante 13 años?

¿Son los colaboradores tal y como aparecen en pantalla?

Son personas normales, saben hacer televisión y conocen lo que la gente quiere. Y por detrás son gente encantadora y nos llevamos fenomenal.

¿Tiene amistad con algún compañero de plató?

Con todos; son muchos años. Y sobre todo con Jorge Javier Vázquez. No te puedes imaginar lo que hizo para que se conociera la labor de la Hermandad del Refugio de Zaragoza. Y como comunicador no hay otro igual.

Quedó en el aire si se había enamorado en Telecinco.

(Ríe) Enamorar no, pero hace 13 años me encontré con un Jimmy Giménez-Arnau muy caballero, elegante, guapo, inteligente... Un Kiko Matamoros cachas, simpático... Y Jorge Javier, tan carismático, cariñoso y cercano, que ¿quién se resiste ante estos caballeros?

¿Cómo acabó en televisión?

Fue totalmente casual. Oyeron hablar de lo que hacía, creyeron interesante llevarlo a Telecinco, el director de entonces (David Valldeperas) lo aceptó y a la gente le gustaba. Si la audiencia no hubiera crecido con el polígrafo no hubiera estado. Somos muy cotillas todos.

Dice estar agradecida a Mediaset y a La Fábrica de la Tele.

Sí. Muy agradecida por el respeto que han tenido siempre a mi persona, mi profesión y a lo que he dicho. Jamás han dudado de un resultado que he dado. Soy responsable única de todo lo que he hecho y he dicho.

¿Qué le ha aportado su paso por 'Deluxe'?

Ser una persona conocida en la calle, pero ni me lo he creído ni lo he explotado. Solo te puedo decir que desde el minuto cero he recibido muchísimo cariño de la gente. Solo veo caras de satisfacción.

¿Y no le ha quitado algo tanta exposición televisiva?

No. No considero que me haya quitado nada porque ha sido muchísimo más lo que me ha aportado. Que soy conocida, pero es que es para bien.

Cuando dio un giro profesional a su vida como perito polígrafo, ¿qué dijo su familia?

Mi familia me quiere muchísimo. He estado en la corporación Banesto, directora de hotel titulada… He hecho tantas cosas importantes que era una cosa más.

¿Alguna vez pensó que iba a tener tanto recorrido como poligrafista?

Jamás. Ni la popularidad en la tele ni que iba a recibir tantos mensajes importantes de la gente por la consultas.

¿Cómo es su nueva etapa tras el fin del ‘Deluxe’?

Sigo con mis consultas particulares entre Zaragoza y Madrid.

¿No se piensa jubilar?

Mientras no me duelan las rodillas, pueda caminar y la cabeza me funcione, no me voy a jubilar.

Los colaboradores de ‘Sálvame’ han grabado un ‘reality’ para Netflix. ¿Puede ser que también a usted la veamos de nuevo en la pequeña pantalla?

Cabe la posibilidad. Hay un proyecto ya muy adelantado.

¿Puede avanzar algo? ¿Será con la misma cadena de televisión?

Por supuesto. Mientras Telecinco y La Fábrica de la Tele cuenten conmigo, voy a serles fiel hasta la muerte.