Nolasco, líder de Vox en Aragón: "Si no hay acuerdo con el PP, Azcón no será presidente"

"Si no hay acuerdo con el PP, Jorge Azcón no será presidente de Aragón". Lo acaba de reiterar en las Cortes Alejandro Nolasco, líder del partido de extrema derecha en la Comunidad, que critica que se dilaten las negociaciones por "tácticas electoralistas". Aunque reconoce tímidos contactos, insiste al PP en que se siente a negociar, e incluye la Agenda 2030, la ley de memoria histórica y la violencia de género entre las materias en las que deberán llegar a acuerdos. Los puntos que ha puesto encima de la mesa coinciden, dice Nolasco, figuran en su "programa electoral". Cuando haya acuerdo programático, se hablará de la investidura y de la conformación de Gobierno.

"Seguimos con la mano tendida, con calambre ya por el tiempo que llevamos", ha indicado Nolasco, que ha recordado que hay tiempo hasta el 23 de agosto. Ni descarta la repetición de las elecciones en Aragón, ni que se dé alguna investidura fallida como ha ocurrido en Murcia, donde PP y Vox no se ponen de acuerdo. "Si Azcón quiere gobernar solo, tendrá nuestro voto en contra", ha asegurado.

No necesitan, sostiene el de Vox, de más socios, porque alcanzarían la mayoría en el Parlamento aragonés con los 28 escaños del PP y los 7 que obtuvieron ellos. Nada quieren hablar con Teruel Existe, un partido que los "demoniza". Insiste Nolasco en que, por sus votantes, "tienen que poner en valor sus votos"; Asegurando que aún no han pedido entrar en el Gobierno, pero condicionando a un acuerdo PP-Vox que Aragón no vaya a la repetición electoral. No les gusta el modelo balear; es de la Comunidad Valenciana, con un Gobierno de coalición, en el que se han fijado. "No tengo ningún tipo de ilusión o de capricho de decir que tengo que ser vicepresidente. Es un trabajo muy difícil. Si llega el momento, se hará, pero antes hay que llegar a un acuerdo sobre las medidas", ha manifestado.

El líder de Vox en Aragón considera que las direcciones generales no serían suficiente compensación para apoyar al Gobierno. "Una dirección general obedece a un consejero. ¿Qué ocurrirá si no se ponen de acuerdo?. Cuando se habla de dar un área a Vox, se habla de gestionar áreas concretas", ha indicado.