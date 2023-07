El PP se dispara al concentrar el voto de centroderecha y el PSOE resiste con apoyos transversales

La concentración del voto de centroderecha dispararía al PP en las urnas de celebrarse hoy las elecciones generales, hasta el punto de que casi cuatro de cada diez aragoneses depositaría sus papeletas en las urnas. Los conservadores no solo fagocitarían el 70% de los votantes que hace cuatro años optaron por Ciudadanos, que no se presenta el próximo 23-J, sino que lograrían otro de sus principales objetivos, volver a convencer a los electores que se le fueron a Vox. El sondeo de A+M para HERALDO indica que el 8,1% regresaría y los populares hasta conseguirían que el 2% de los que votaron al PSOE decidieran en esta ocasión apostar por el cambio.

Su posición de liderazgo se cimenta especialmente en la fidelidad de voto, la mayor entre los cinco partidos que lograrían obtener representación. En su caso, alcanza el 82% y es el único partido que sumaría nuevas adhesiones tanto a su derecha como a su izquierda.

Tampoco ha supuesto mayor problema para los votantes de Podemos integrarse en Sumar Aragón, dado que el 79,6% declara que apostará por la coalición a pesar de que el cabeza de lista por la provincia de Zaragoza sea de CHA, Jorge Pueyo.

De hecho, solo un 2,9% asegura ahora su preferencia por el PSOE y otro 0,7% por Teruel Existe. Además, destaca por tener el porcentaje más bajo de electores que no saben a quién van a votar el próximo domingo, limitado al 12,6%.

El PSOE le sigue en fidelidad de voto y tres de cada cuatro aragoneses que lo hicieron en noviembre de 2019 lo harían de nuevo. El respaldo sería prácticamente idéntico al logrado hace cuatro años en el conjunto de Aragón porque en la próxima cita con las urnas solo cedería el citado 2% al PP, otro 2,9% a Sumar y un 1,7% a Aragón Existe.

Por contra, estaría en condiciones de captar ahora un 3,7% de los que hace cuatro años optaron por la papeleta de Podemos, arrancaría un 3,6% de turolenses que apostaron entonces por Tomás Guitarte (Teruel Existe) e incluso un 4,1% de Ciudadanos.

Cesión a cuatro partidos

Aragón Existe tiene el respaldo fundamental en Teruel, donde la marca Teruel Existe con la que concurre en coalición sigue tirando entre el electorado. No obstante, la fidelidad se queda en el 71,8% y, de confirmarse el sondeo, sería el único partido que cedería votantes a otras cuatro formaciones. Además de hacerlo al PSOE (el citado 3,6%), pasaría en menor medida con el PP (1,4%) y de forma más testimonial con Sumar (0,7%) y el PAR (0,3%).

En cambio, los nuevos votantes llegarían únicamente del bloque de la izquierda, dado que convencería al 2,3% de los de Podemos y otro 1,7% de los del PSOE.

Lo que también es destacado es el número de turolenses que confiaron en este movimiento ciudadano transformado en partido hace cuatro años y que ahora no saben a quién van a votar el 23-J. Registra el mayor porcentaje, un 22,2%.

El mayor trasvase de voto

Algo similar ocurre en las filas de Santiago Abascal, con un 20,2% de personas que confiaron hace cuatro años y que ahora no saben a quién votarán. Igualmente, la extrema derecha tiene la menor fidelidad de voto, aunque aun así supera el 70%. Su adscripción ideológica hace que sea el único partido que capte votante de otro partido, el PP.

No obstante, la sangría sufrida en las filas conservadoras habría llegado a su fin, porque no solo cedería ahora únicamente un 0,9% sino que estaría en proceso de recuperación, con 8,1%, el mayor trasvase de un partido a otro que se produciría en Aragón el próximo domingo.

El PAR podría ganar en el caladero del PP y de Teruel Existe y le podría servir para cambiar la inercia tras el varapalo en las elecciones autonómicas y ganar medio punto: pasaría del 2,08% al 2,58% de los sufragios pese a que está protagonizando una campaña de perfil bajo, fruto de la austeridad impuesta por su situación.

Los aragonesistas serían la última opción entre los principales partidos tanto en Zaragoza como en Teruel, con un 1,85% y un 5,6% de los votos, respectivamente, pero en Huesca conseguirían adelantar a Aragón Existe por ocho décimas con un 2,70%

El sondeo de A+M, basado en entrevistas telefónicas realizadas a 1.500 personas entre el 9 y 12 de julio y con un margen de error del 2,53%, refleja que el bloque progresista tiene mayores posibilidades de aumentar el número de papeletas entre los aragoneses que no han decidido a estas alturas el voto.

Por simpatía, la adjudicación llegaría al 29,5% en el caso del PSOE y al 28,5%, a Sumar. Mientras, el PP contaría con un 26% y el resto estarían ya a mucha distancia: Vox (11,7%), Teruel Existe (3,2%) y PAR (el 1,1%).