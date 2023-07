"Nos han dicho que el voto por correo tiene preferencia"

El cartero caminaba por la calle a toda velocidad, delante, un carro lleno de cartas. "Con las elecciones en vacaciones esto se ha disparado", comentó sin detenerse. Este funcionario de Correos, que prefiere permanecer anónimo, cuenta con una larga trayectoria en la empresa y estas no son sus primeras elecciones generales. Por ello, puede afirmar, sin temor a equivocarse, que "tenemos mínimo el doble de voto por correo".

Aseguró que el correo certificado suele ser la prioridad, pero que ahora "el voto por correo tiene preferencia". "No depende de nosotros, sino de lo que nos vayan diciendo", añadió. Aun así, informó de que los retrasos que esto podía generar no "pasaban de un día".

Consideró que esto se debía, en aparte, a las horas extra inevitables para todos los miembros de la plantilla. Algo que, aclaró, no es nada nuevo en el oficio: "Tenemos el mismo horario que cualquier funcionario, si no terminamos tenemos que echar horas extra". Sin embargo, se posicionó dentro del grupo afortunado. Suponía que habría mucha más carga de trabajo en las oficinas, donde la gente acude continuamente para solicitar o depositar su voto, o en los destinos vacacionales, ya que muchos zaragozanos habían dado la dirección de su retiro veraniego para no volver a la ciudad a votar. Su propia tarea había sido reforzada con nuevos efectivos, aunque lamentó que "al nuevo personal no se le puede pedir lo mismo". La gran mayoría no está familiarizada con las rutas, lo que complica su trabajo.

En comparación, resultaba evidente que este cartero llevaba mucho tiempo en el mismo barrio. Los vecinos lo saludaban al pasar y entablaban una pequeña conversación con él cuando se lo encontraban en el portal. Uno de estos breves intercambios circuló en torno al voto por correo: la mujer titular no se encontraba en casa y el funcionario no podía entregar el sobre a sus familiares. Quedaba claro que no era la primera vez que tenía esta discusión. "Puede ser difícil conocer a alguien de toda la vida y no poder darle sus documentos sin el DNI", dijo al salir. Sin embargo, defendió la honradez de su oficio: "Nosotros nunca los hemos entregado a alguien que no fuera esa persona y sin la identificación".