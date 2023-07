CC. OO. reclama incorporar 1.306 TCAE en Aragón, sobre todo en Atención Primaria

En Aragón faltan 1.306 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), sobre todo en Atención Primaria. Coincidiendo con el día internacional de este colectivo, que se celebra este viernes, el sindicato Comisiones Obreras ha presentado un estudio a nivel nacional sobre las condiciones laborales de estos profesionales, que soporta una "elevada carga de trabajo", y reclamar al mismo tiempo "visibilidad" al trabajo que realizan.

La secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO. Aragón, Delia Lizana, ha señalado que los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería son un colectivo "poco reconocido", tal y como constata el estudio. Según una encuesta entre más de 3.000 TCAE de todo el país, se evidencia una "escasez" tanto en la Comunidad como en toda España. El número actual de profesionales en Aragón, en torno a 4.000 (de los 27.000 trabajadores del Servicio Aragonés de Salud), resulta "claramente insuficiente", teniendo en cuenta el "envejecimiento de la población", lo que incrementa la demanda asistencial. La falta de TCAE, además, arroja unas ratio elevadas, que pueden llegar a suponer entre 10 y 20 pacientes por trabajador, frente a los 8 de la media europea.

Para Patricia Beritens, delegada de CC. OO. en el Hospital Miguel Servet, donde trabaja como TCAE, "las plantillas están infradotadas y no se planifican adecuadamente" por lo que muchos tienen que "doblar turnos por no hacer contrataciones suficientes". De estos, el 14% no ha sido de forma voluntaria".

Entre las reivindicaciones de este colectivo está la mejora de la retribución (el salario oscila entre 1.100 y 1.500 euros, dependiendo de los turnos), y se complementa con la antigüedad y la carrera profesional, que se negoció en el último acuerdo de tres organizaciones sindicales (CSIF, CC. OO,. y UGT) con el Salud.

Desde Comisiones Obreras piden "abordar de manera inmediata la actualización de funciones del colectivo", que datan del año 1971. "Habría que reducir el impacto de trabajo nocturno y planificar los turnos con suficiente antelación para garantizar la conciliación laboral", asegura Beritens. "Hay que fomentar el trabajo en equipo y es muy importante que existan protocolos de actuación dentro de cada una de las unidades".

Respecto a la salud laboral, reconocen que "hay muchas bajas debido al estrés por las condiciones en las que se está trabajando". Además, desde CC. OO. reclaman medidas contra las agresiones, sobre todo físicas y verbales, que representan tres de cada cuatro incidentes de este tipo. "Existen conflictos en Atención Primaria y Urgencias y reclamamos especial atención a los riesgos psicosociales, derivados también del estrés".

En este sentido, Lizana ha adelantado que habrá que negociar en Mesa Sectorial de Sanidad en Aragón Lizana "la necesidad de incrementar plantillas y crear la figura del coordinador técnico, que también iba en las negociaciones del acuerdo de salida de huelga".