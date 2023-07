La investigadora Ana Serrano: "Mi futuro lo decidió una moneda"

¿Soñaba con dedicarse a la investigación?

La verdad es que no. De pequeños todos soñamos con ser astronautas. Creo que en algún momento también pensé en ser cura. Yo fui al colegio religioso y las monjas me decían que no podía, que tenía que ser monja y eso no me gustó. De más mayor me gustaba Arquitectura, pero no entré. Finalmente, estaba entre Telecomunicaciones y Filosofía. Mi futuro lo decidió una moneda. En todo caso, si hubiese estudiado la otra carrera también me hubiese decantado por la investigación.