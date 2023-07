El Salud recomienda el uso de la mascarilla en las Urgencias hospitalarias, incluidas las salas de espera

El Servicio Aragonés de Salud ha remitido a los centros de salud y hospitales de la Comunidad el procedimiento general de atención sanitaria frente a la covid-19 tras el fin de la crisis sanitaria. Tras el acuerdo del Consejo de Ministros publicado en el BOE sobre la retirada definitiva de la mascarilla, y la recomendación de su uso en determinados espacios, desde la Consejería de Sanidad se han redactado unas instrucciones que aconsejan mantener esta medida de protección en determinados espacios, como las Urgencias hospitalarias, incluidas las salas de espera.

La covid pasa ahora a tener la consideración de una infección respiratoria más, y se abandona la declaración individualizada. El procedimiento está basado en el nuevo 'Marco estratégico integrado en la vigilancia y control de las infecciones respiratorias agudas' del Ministerio de Sanidad. Cada sector sanitario deberá adaptar estas recomendaciones generales a las circunstancias y organización específica de cada centro.

De esta manera, tal y como establece la legislación nacional, en Aragón se sigue recomendando el uso de mascarilla para personas sintomáticas cuando estén en espacios compartidos; para los profesionales de los centros sanitarios (Atención Primaria y Hospitalaria) que atienden casos sintomáticos o con sospecha clínica; de forma continuada durante el contacto con los pacientes para los profesionales que trabajan en unidades de cuidados intensivos y unidades que tratan pacientes vulnerables (bloque quirúrgico, servicios con pacientes oncohematológicos, servicios médicos y médico-quirúrgicos en los que se atienden a pacientes con una infección respiratoria aguda, plantas, trasplantados, inmunocomprometidos o en hemodiálisis). En todo caso, se seguirán las recomendaciones de control de infecciones establecidas por los servicios de Medicina Preventiva y Prevención de Riesgos Laborales según la valoración del riesgo de cada centro sanitario. También se aconseja su uso en las Urgencias hospitalarias, incluidas las salas de espera, y para los profesionales de los centros cuando se realicen exploraciones o cuidados de vías respiratorias altas según las normas existentes para estos procedimientos tales como reanimación cardiopulmonar, técnicas de oxigenoterapia, aspiración de secreciones, exploraciones de la función respiratoria, etc. En este caso se recomienda la utilización de mascarilla quirúrgica o ffp2.

Población vulnerable

Tras el fin de la emergencia sanitaria por covid-19, las medidas de prevención y control, adaptadas a la situación actual, deben continuar dirigiéndose, fundamentalmente, a la población más vulnerable. "En especial, los centros residenciales de personas mayores o con discapacidad son lugares especialmente proclives a la propagación de la gripe, la covid y otros virus respiratorios". Además, según recoge el procedimiento del Salud, "las personas residentes en estos centros pueden tener mayor riesgo de padecer formas graves de enfermedad debido a los problemas de salud subyacentes o sistemas inmunes debilitados por la edad". Se considera necesario tomar precauciones adicionales para proteger a las personas residentes y evitar brotes.

El Ministerio ha elaborado una guía de actuación en las residencias de mayores. Como norma general, no deben limitarse las visitas a los residentes que presenten síntomas compatibles con infección respiratoria aguda. No obstante, se recomienda que, en estos casos, tanto la persona residente como las visitantes utilicen mascarilla quirúrgica. Por otra parte, se deben evitar en lo posible las visitas de personas sintomáticas. En el caso en que estas se produzcan, tanto el residente como la visita deberán utilizar mascarilla. Respecto a los cribados, la guía no indica la realización de pruebas diagnósticas a personas asintomáticas, ni entre los residentes ni entre los trabajadores.

Seguir limitando las visitas

Además de recomendar el uso de la mascarilla en determinados supuestos, el procedimiento aconseja mantener la higiene de manos y limitar la presencia de cuidadores, acompañantes y familiares a una persona por paciente, evitando el acompañamiento en la medida de lo posible de pacientes con síntomas de infección respiratoria. Desde el Sector Zaragoza I (Hospital Royo Villanova y Nuestra Señora de Gracia) recuerdan que sigue siendo recomendable que solo haya un familiar por paciente para evitar contagios cruzados.

Tras dar por finalizada la pandemia de covid, desde el Salud instan a "seguir preparados para retomar las medidas de salud pública ante un posible contexto epidemiológico desfavorable con alta transmisión comunitaria de una infección de vías respiratorias". En este caso -tal y como recoge el procedimiento- deberá considerarse el reforzar el uso de mascarillas, como una de las medidas más eficaces dentro del conjunto de medidas de prevención y control de la infección".

Fuentes de información complementarias

Tal y como ya se venía haciendo los últimos meses, se continuarán utilizando fuentes de información complementarias para la vigilancia de los virus causantes de infecciones respiratorias agudas.

En concreto, cita los análisis de aguas residuales, la monitorización de los excesos de mortalidad por todas las causas o el análisis de la incapacidad temporal.