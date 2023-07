Mayte Pérez (PSOE) critica la "pantomima" de PP y Vox para formar Gobierno en Aragón y pide "celeridad" y transparencia en los pactos

La portavoz del PSOE en las Cortes, Mayte Pérez, pide a PP y Vox que se dejen de "pantomimas" y den celeridad a la formación de Gobierno. El retraso, en su opinión, no responde al interés general sino a "tacticismos electorales". La mayoría "alternativa" ha ganado las elecciones, la suma de PP y Vox, con 35 escaños, uno más de la mayoría absoluta, permite alcanzar una mayoría "holgada" y "urge ya" que se sienten para que formen Gobierno, ha reclamado la consejera en funciones de Presidencia, que ha hecho hincapié en la importancia de dar estabilidad al Ejecutivo autonómico. "El Gobierno se somete al control del Parlamento y, si no tiene una mayoría estable, vamos a estar sumidos en acontecimientos que van a perjudicar la imagen de Aragón", ha alertado.

El PSOE no presentará candidato a la investidura. Así se lo ha comunicado Mayte Pérez a la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, de Vox. Ha reiterado que el PSOE hará una "oposición constructiva" y que "no se va a abstener" para hacer presidente al popular Jorge Azcón, aunque Teruel Existe y PAR voten a favor. Estima que es un papel que no le corresponde y critica a los de Tomás Guitarte porque, "aunque pueden estar acostumbrados a tener protagonismo, ahora son meras comparsas" y ser "objeto de utilización" por del PP.

La secretaria general del PSOE-Teruel urge la conformación del Gobierno porque las cifras son claras y porque si se retrasa más podría afectar a la elaboración de los presupuestos. "Tenemos proyectos que exigen que se aun nuevo Gobierno el que tire del carro. Y la única alternativa es que se entiendan de una vez PP y Vox", ha señalado.

También ha querido lanzar un mensaje a Azcón, al que le ha recordado que su grupo parlamentario sigue "instalado en la oposición" y les lanzan mensajes discordantes. "Unos días nos dicen que no tomemos decisiones, otros que estamos de vacaciones...", ha denunciado.

Mayte Pérez ha recordado cómo en anteriores cambios de color político en la DGA, las ceremonias de investidura se celebraron en la primera quincena de julio; con Luisa Fernanda Rudi, los días 13 y 14; y con Javier Lambán, el 2 y 3 de julio.

Sobre los pactos de Gobierno, ha pedido una mayor transparencia, porque la negociación se está llevando de manera distinta a cuando fue el PSOE el protagonista. "A nosotros nos exigieron luz y taquígrafos", ha indicado, y les ha afeado que ahora se desconoce qué darían a cambio de los sillones.