Pilar Alegría, en el comité electoral de Zaragoza: "Cuando uno escucha a Feijóo te das cuenta de que le da igual atún que betún"

"Cuando uno escucha a Feijóo te das cuenta de que le da igual atún que betún. Depende del día, del momento y, sobre todo, de lo que le convenga a él". Con duras críticas se ha referido este sábado la ministra de Educación y portavoz del PSOE, la aragonesa Pilar Alegría, al "esperpento" de Extremadura donde, tras un giro de 180 grados, gobernará María Guardiola (PP) con Vox, que gestionará la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Desde la reunión del Comité Electoral de Zaragoza que se ha celebrado este sábado 1 de julio por la mañana, donde ella opta a las elecciones generales del 23-J como cabeza de lista, ha exigido al líder del PP que explique "dónde quedó eso de la lista más votada y de que hacía falta al menos un 12% para que Vox entrara en un Gobierno".

Alegría ha recalcado que “en menos de 10 días hemos visto cómo esa línea roja que impedía al PP gobernar con un partido que niega la existencia de la violencia de género, la violencia machista, un partido que deshumaniza a los inmigrantes y un partido que está tirando a la papelera la bandera y los derechos LGTBI ha transformado esa línea roja en una alfombra roja para tener sillones contiguos en el gobierno de Extremadura”.

No obstante, la ministra de Educación ha sostenido que “Feijóo puede decir lo que quiera porque afortunadamente no le va a corresponder ni derogarla ni ponerla en práctica porque sencillamente no va a gobernar en este país”.

La portavoz de la CEF del PSOE ha insistido en sus declaraciones en que el PP tiene que “aclarar el sobresueldo” de su líder: “Lo que debería hacer Feijóo es un ejercicio de claridad, de transparencia con la ciudadanía”. Asimismo, Pilar Alegría ha recordado que hasta ahora “lo único que conocemos son unas supuestas fuentes que nos han trasladado una supuesta cantidad, pero nadie del PP, con cara y ojos, con nombre y apellidos, nos ha demostrado con papeles que esa cifra es tal cual y mucho menos Feijóo”.

La fiesta del Orgullo

También es ha referido la ministra a las numerosas manifestaciones del Orgullo que se celebran este sábado, unas marchas "en defensa de la tolerancia". "Esta semana hemos visto cómo se ha prohibido que cuelguen de los balcones las banderas arcoíris. Los grandes defensores de las banderas se afanan ahora por quitarlas", ha reprochado.

La portavoz del PSOE ha recriminado a Alberto Núñez Feijóo su cambio de postura sobre la reforma laboral y le ha pedido que aclare "con papeles" el sobresueldo que cobra del PP.