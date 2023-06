La consulta ginecológica, lejos para muchas mujeres

"En España, una de cada tres mujeres con discapacidad no ha sido explorada nunca en una consulta ginecológica". Así lo aseguró la doctora Adelina Salazar en la charla ‘Ginecología y discapacidad’, organizada por la Clínica HLA Montpellier y Fundación Dfa.

Ambas entidades pretendían crear conciencia acerca de las dificultades que tienen que afrontar las mujeres con discapacidad a la hora de acceder a revisiones periódicamente. En Aragón hay 57.000 personas en esta situación. "El primer problema al que se enfrentan es la carencia de un plan para ser atendidas de forma adecuada", comentó Salazar.

El miedo o la vergüenza, considerar que no es necesario o bien la no derivación desde Atención Primaria son algunas de las circunstancias por las que muchas no reciben atención ginecológica. Quizá la más importante, según la doctora, es la ausencia de recursos adecuados: "La falta de camilla adaptada, la formación del personal humano o a la poca empatía del mismo". La especialista puso de relieve la importancia de completar las revisiones ginecológicas de forma preventiva.

Marina Joven, terapeuta ocupacional y voluntaria de Dfa, tomó el testigo para reconocer que "hay una falta de acompañamiento adecuado" en cuanto a su salud sexual, que ella notó tras sobrevenirle la discapacidad.

El director de la Clínica HLA Montpellier, Alfredo Pérez Lambán, y la presidenta de Fundación Dfa, Marta Valencia, acompañaron a la doctora Salazar y Marina Joven.