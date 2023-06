Alós censura los intentos de Lambán de "boicotear" el diálogo del PP con el resto de fuerzas

La secretaria general del PP aragonés, Ana Alós, ha censurado este jueves los intentos del presidente de Aragón en funciones, Javier Lambán, de "boicotear e influir" en el diálogo de los populares con las fuerzas políticas que recibieron el respaldo de los aragoneses en las elecciones autonómicas y municipales para favorecer la gobernabilidad de la Comunidad.

"Esta mañana, el señor Lambán ha cuestionado y criticado que el PP, como claro ganador de las pasadas elecciones autonómicas, se reúna con todas las fuerzas políticas para favorecer la gobernabilidad de Aragón", ha incidido Alós, quien ha aseverado que la forma de entender la democracia de Lambán pasa por que "la política de pactos que ha marcado la política aragonesa durante toda la democracia solo es aceptable si gobierna el PSOE".

Así ha respondido Alós a Lambán, quien previamente, en una rueda de prensa, ha ofrecido a Teruel Existe la presidencia de la Diputación de Teruel en un pacto con el PSOE y el PAR y ha advertido de que la formación liderada por Tomás Guitarte se juega su "credibilidad" y los aragonesistas, la "supervivencia" del partido, si aceptan pactos con el PP y acaban por "blanquear" un acuerdo de los populares con Vox.

Alós ha criticado que Lambán se arrogue la exclusividad de la democracia y que para el PSOE, "las instituciones solo pueden tener un color, el suyo".

"No es digno que un presidente en funciones no acepte una derrota en las urnas. Los aragoneses hablaron alto y claro, con voz propia, y las fuerzas políticas debemos acatar su decisión sin reparos", ha remarcado Alós, para quien la derrota "está sacando a la luz el verdadero rostro de Lambán", que a su juicio "no puede ser más autoritario ni más sectario".

La número dos del PP aragonés ha reprochado a Lambán que, en los últimos días, haya rechazado la oferta del PP para participar en la gobernabilidad de la Comunidad y que se haya "enrocado en el ‘no’".

"No quiere siquiera negociar una abstención" ni "saber nada del futuro de Aragón" porque, para Alós, "no le importa el bienestar de los aragoneses si no es él quien ocupa el Pignatelli". Y lo más preocupante, ha ahondado, es que ahora "intenta boicotear los esfuerzos del resto de partidos para dialogar, para hacer lo mínimo exigible en una democracia: hablar y buscar acuerdos".

En opinión de Alós, el presidente en funciones "solo se mueve desde el rencor, la incoherencia y las claves electorales que orquesta Pedro Sánchez" y "es del todo inaceptable que Lambán, quien hace oídos sordos al mandato de la ciudadanía, reparta carnés de demócrata e insulte a todas las fuerzas políticas que no siguen su juego".

Así, ante postura que ha calificado de "destructiva y peligrosa" del PSOE, ha asegurado que el PP seguirá negociando "sin apriorismos ni vetos de ningún tipo con todas aquellas fuerzas políticas que estén dispuestas a sentarse a dialogar". "Sería bueno -ha subrayado- que terminase sus días de presidente en funciones con dignidad".