La fruta sortea la falta de mano de obra y la sequía con una subida de precios del 15%

«Tienes que ir jugando mucho con el riego y mirando dónde gastas el agua»

HUESCA. Alfredo Sanjuan y su primo, Ramón, gestionan en Ballobar, en la comarca del Bajo Cinca, una finca familiar de unas 35 hectáreas de frutales (paraguayo, nectarina, melocotón, albaricoque y algo de pera). Están contentos porque "de momento los precios han arrancado bien". No obstante, reconocen que este año tendrán que lidiar con otro problema, la falta de agua. "Prácticamente toda la cuenca del Ebro está en emergencia por la sequía y hay bastante inseguridad", destaca.

La consecuencia de ello, explica, es que "si no hay el agua suficiente, la fruta no tiene calibre ni sabor para ponerla en venta". Además, el árbol también sufre mucho "porque los que no hayan tenido bastante riego este año, el que viene estarán también resentidos". Ante esta situación, tienen que "jugar mucho mirando dónde gastas el agua".

Por todo ello, mira al cielo deseando que llueva, "pero en la montaña, en las cabeceras de los ríos para que crezcan las reservas, porque si lo hace aquí, no sirve de nada", recalca.

En su caso, tienen ocho personas contratadas, dos fijas del pueblo y otros ocho temporeros de Marruecos, Argelia, Mali y Senegal. Admite que "cuesta encontrar un poco mano de obra". Son una explotación familiar por lo que los propios trabajadores se buscan su propio alojamiento.