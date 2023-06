"Me lo creeré cuando lo vea, llevan 6 años entrando en Cuelgamuros y nunca entran"

Escéptica por la falta de información oficial ante una noticia que lleva muchas décadas esperando. Y esperanzada en que por fin se haga justicia. Así se ha mostrado esta tarde Purificación Lapeña tras conocer la noticia de la posible entrada, este lunes, 12 de junio, de un grupo de forenses en el Valle de Cuelgamuros. Al parecer un equipo mutidisciplinar de 15 técnicos va a iniciar, según publican varios medios, las tareas de exhumación para tratar de recuperar los restos reclamados por familiares de 128 víctimas de la guerra civil; la mayoría, represaliados del franquismo.

Purificación Lapeña, nieta y sobrina nieta de los hermanos Manuel Lapeña Altabás y Antonio Ramiro, fusilados por las tropas franquistas en 1936 y enterrados primero en Calatayud y después (en 1956) en el Valle de Cuelgamuros (anteriormente conocido como Valle de los Caídos), en declaraciones a HERALDO, ha asegurado que lleva tiempo preparándose para esta noticia. "Demasiado tiempo, espero que lo de mañana sea verdad, pero no tengo ninguna certeza. Me lo creeré cuando lo vea porque llevan seis años entrando en Cuelgamuros y nunca entran", asegura.

Purificación se ha enterado de esta noticia por la llamada de un periodista conocido, pero insiste en que "nadie nos ha avisado. No sabemos nada de manera oficial", matiza.

La descendiente de los hermanos Lapeña, mostró hace unos días su preocupación por el hecho de que las elecciones generales (adelantadas al 23 de julio) pudieran "evitar o atascar la exhumación de mis familiares”.

Lentitud burocrática

Purificación Lapeña es una de las personas que reclamó la recuperación de los cuerpos de sus familiares y cuenta con una sentencia del Juzgado de San Lorenzo del Escorial, firmado el 30 de marzo de 2016, donde se ordena la devolución de los restos. Al igual que ella hicieron la petición decenas de personas, hasta el punto de que el Gobierno tiene pendientes 128 reclamaciones de restos que fueron enterrados en el mausoleo sin que lo autorizaran sus familiares y a quienes las autoridades del franquismo no les comunicó su traslado. "Estamos en medio de la política y la democracia en este país, pero no se puede ignorar la historia para que las personas no la conozcan", aseguró hace unos días.

En este sentido, Lapeña compara su caso con las exhumaciones del dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera. "Es lo más chocante de todo, que en estos casos hubiera una gran celeridad, y en el nuestro no la haya habido hasta la fecha", recalca.

En esta operación, y según se ha adelantado hoy, está previsto que participen seis forenses, un grupo de arqueólogos, odontólogos, genetistas y cuatro miembros de la policía científica que serán los responsables de ayudar en la identificación de las cajas para obtener restos óseos con los que cotejar el ADN.