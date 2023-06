Casi 30 médicos de Familia se han acogido hasta ahora a la jubilación activa en Aragón

La falta de médicos de Familia es un problema que preocupa no solo Aragón sino al resto de comunidades. Para intentar paliar este déficit, el Gobierno central lanzó la jubilación activa mejorada, una medida nacional que permite compatibilizar el trabajo en el sistema público a tiempo completo o media jornada con percibir el 75% de la pensión. La resolución que recoge la norma estatal se publicó en abril en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y desde entonces son 28 los facultativos que se han acogido voluntariamente a esta posibilidad en la Comunidad. En toda España han sido más de 180 médicos. Para el Ministerio de Sanidad, este es uno de los mecanismos que puede dar solución a la gran cantidad de profesionales que van a finalizar su vida laboral en el próximo lustro.

Tal y como recoge el informe ‘Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035’, el 38,7% de los facultativos de Medicina Familiar y Comunitaria tenían 60 años o más (y el 65,4%, más de 50). De manera que gran parte de ese porcentaje se jubilará mientras estén en vigor estas medidas, planteadas hasta finales de 2025, según la disposición transitoria incluida en la Ley de Seguridad Social el pasado 28 de diciembre.

Fuentes del Departamento de Sanidad explicaron que, según la información recogida hasta finales de mayo, en lo que va de año se han jubilado 25 médicos de Familia. En el otro extremo figuran aquellos que han decidido mantener su vida laboral más allá de los 65 años, que son en torno a 18 médicos. Esta es una opción que se ofrece a los facultativos hasta los 70 años y se debe ir prorrogando de forma anual. Esta fue otra de las medidas puestas en marcha por el Servicio Aragonés de Salud para minimizar la actual carencia de médicos.

Para Javier Marzo, director de Atención Primaria y Hospitales del Salud, el plan de jubilación activa mejorada "es muy importante". Aunque en términos porcentuales la cifra no sea muy alta, son plazas que siguen estando cubiertas, por lo que no hay que volverlas a ofertar. Izarbe Galindo, presidenta de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc), explica que algunos médicos de Familia continúan "porque se deben a sus pacientes y quizá al no tener la seguridad de que su cupo se cubra adecuadamente deciden posponer la jubilación". "Aunque no creo –añade– que este sea el sentimiento general, porque muchos ya tienen ganas de descansar, sobre todo en cupos sobrecargados. Quizá ocurre más en zonas rurales y de difícil cobertura. Lo humano y lo profesional en Atención Primaria se suele combinar probablemente más que en cualquier otra especialidad".

En opinión de Leandro Catalán, presidente del sindicato médico de Atención Primaria Fasamet, "la pandemia ha sido detonante para que alguno que hubiera continuado trabajando decida jubilarse". Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado, reconoce que antes era más habitual mantener al menos un año el ejercicio en activo si el profesional se encontraba en plenas capacidades para desarrollar la labor profesional, además de valorar el aspecto económico. Considera que la jubilación activa puede ser una medida que "contribuye a paliar y mitigar la falta generalizada de médicos". "Toda ayuda es bienvenida –añade– pero no creo que sea la solución al déficit de profesionales".