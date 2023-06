¿Dónde han ido los votos de la izquierda en Aragón?

La izquierda aragonesa vive sus horas más bajas. Y no es solo porque acuda a las urnas fragmentada y rota. En las autonómicas del 28 de mayo, se constató la debacle de Podemos, que pasó de llenar las calles y las urnas (se estrenó con 135.554 votos, a 7.542 del PSOE de Javier Lambán) a la irrelevancia, al lograr a duras penas salvar un escaño. Pero no solo. La victoria del PP y el auge Vox deslumbraron tanto, tanto, que taparon las malas cifras de la izquierda. Sin dejar de lado lo más obvio, los 30.000 votos en el Ayuntamiento de Zaragoza y los 4.000 de Huesca que no sirvieron para nada.

La suma de los votos del PSOE, Podemos, CHA e IU, 273.021, es la más baja desde 1987, cuando el PAR tocó su cima con 179.922 sufragios y 19 escaños. En porcentaje sobre los votos emitidos, apenas se alcanza un 41%, muy por debajo de 2003 y 2007, cuando se superó el 53%.

Solo en 1995, cuando la izquierda se quedó con el 39% de los votos, y en 2015, por la irrupción de Podemos, obtuvo el PSOE peores resultados. Hasta en 2011, con los 30 escaños de la expresidenta popular Luisa Fernanda Rudi, se superaron los 193.170 sufragios.

Corta ha sido la renta que ha conseguido CHA de ocho años de Gobierno en lo que a votos se refiere. Los nacionalistas, que alcanzaron su techo en 2003 con 9 escaños y 97.763 sufragios, se han quedado en 33.454, 3.120 más que cuando hacían oposición.

Como hito simbólico sí ha conseguido superar a Podemos, estancado en 26.087; lo que le ha permitido arrebatarles la posición predominante en Sumar en la lista al Congreso por Zaragoza, la única que hoy por hoy podría aportar un escaño.

Desde 1987 no registraba Izquierda Unida peores cifras. Su exclusión del cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA), que le ha servido para reivindicarse como el ‘Pepito grillo’ de la izquierda, no se ha traducido en más votos. El apoyo a IU se ha reducir a la mitad desde 2011 y se limitó el 28-M a solo 20.310 votos.

La caída generalizada en la izquierda constaría que Aragón-Teruel Existe se nutre, en buena medida, de voto progresista. Su irrupción en el tablero político aragonés, con 32.717 votos, es la única diferencias respecto a los últimos comicios.

Los partidos de la izquierda irán el 23 de junio a la constitución de las Cortes de Aragón con solo 28 escaños. Muy lejos de la mayoría absoluta y con un registro que solo fue peor en 1995, tras la turbulenta legislatura que Gomáriz dinamitó.

Si la unión hace la fuerza se verá el 23-J, en el estreno de Sumar. Aunque en política dos más dos pocas veces con cuatro y la Ley D’hont castiga a los pequeños. Es, pese a ello, su única oportunidad. Por separado sería casi imposible que, salvo el PSOE, lograran algún diputado.