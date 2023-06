Más del 88% de las plazas ofertadas para cubrir las guardias médicas del medio rural quedan vacantes

El resultado del llamamiento centralizado de contratos para Medicina de Familia y Pediatría en Aragón -solo se cubrieron 83 de las 202 plazas ofertadas este miércoles- refleja que el problema se concentra en la adjudicación de los puestos para Atención Continuada, donde han quedado vacantes 89 (más del 88%), fundamentalmente en el medio rural.

Desde el Servicio Aragonés de Salud, Javier Marzo, director de Atención Primaria y Hospitales, reconoce que no se puede hacer una lectura global de los datos, porque hay una gran variedad de plazas y contratos: “No es equiparable una interinidad a una reducción de jornada de un 20%, por ejemplo”. Es preciso, añade, “hacer un análisis más detallado”. “Si no -concreta- puede dar la falsa percepción de que tenemos un problema asistencial mucho más grave del que realmente es”. De hecho, según destaca, la mayor dificultad se concentra en la cobertura de las guardias médicas fuera de las capitales de provincia.

Aragón ofertaba 178 plazas de Medicina Familiar. De los 77 puestos para Equipo de Atención Primaria (los profesionales que trabaja en el horario ordinario de los centros, de 8.00 a 17.00 o de 13.00 a 20.00) se adjudicaron 60, entre interinidades (35) y sustituciones (25), lo que representa el 78%. Además, en el acto centralizado se ofrecieron 101 plazas de Médico de Atención Continuada (MAC), los facultativos que se ocupan de la asistencia de los centros fuera del horario habitual (es decir, de 17.00 a 8.00, los fines de semana y festivos), cuando se hacen cargo de las guardias y, fundamentalmente, en el medio rural, donde se ofrece atención 24 horas al día los 365 días del año. En este caso, entre esos 101 puestos de MAC se ofrecían 81 interinidades (solo se cubrieron 9, el 11%) y 20 sustituciones (se adjudicaron 3, 15%). En total, de las plazas de MAC se han cubierto 12 (12%).

Los mayores problemas se concentran en 12 centros de salud: Utrillas (donde hay 4 vacantes de MAC desde hace más de un año), Alcañiz, Andorra, Caspe, Aínsa, Fraga, Monzón, Biescas, Canfranc, Casetas, María y La Almunia de Doña Godina.

¿Y cuál es la situación en estos centros que no han podido cubrir estas plazas de MAC? “Las guardias las debe asumir el equipo de Atención Primaria”, habitual en el medio rural. Algo que genera una sobrecarga de trabajo entre el personal. “El problema lo vamos a tener en la Atención Continuada, en las guardias, no en el funcionamiento ordinario de los centros, donde hemos cubierto la mayoría”, subraya Marzo, quien añade que la bolsa de empleo sigue abierta y, de hecho, desde este jueves pueden seguir recurriendo a ella desde los ocho sectores.

El acuerdo con los sindicatos médicos, que entró en vigor el 1 de marzo, incluye garantizar la libranza de guardia, lo que agrava a su vez la falta de médicos, porque “el trabajo hay que repartirlo entre los que están”, lo que supone “una sobrecarga”. Sin embargo, el director de Atención Primaria y Hospitales destaca que “la asistencia está garantizada”.

Atención en verano

En Aragón hay 124 centros de salud y 866 consultorios locales, que dependen de la cabecera. En Atención Primaria trabajan alrededor de 1.300 médicos de Familia (1.000 de equipo y 300 de Atención Continuada, aproximadamente). “Todos los años con la organización de las vacaciones tratamos de no cerrar nada, pero lo que puede ocurrir es que disminuya la oferta en horas o días. Se ha hecho siempre. La demanda asistencial en algunos sitios aumenta por el periodo vacacional. Es una organización que se hace desde las direcciones de los sectores con los coordinadores de los centros, intentando minimizar el impacto que pueda tener en la población”, resume Marzo. Y añade: “En la cabecera del centro de salud está garantizada la asistencia siempre, nunca se compromete la asistencia del centro de salud. No hemos cerrado nunca, ni en los peores momentos de la pandemia. Respecto a los consultorios, intentamos que no se produzca ningún cierre y, en todo caso, los menores posibles”.

Plazas en Pediatría

En el acto centralizado del miércoles se ofrecían además 25 plazas de Pediatría de Atención Primaria. 12 de ellas eran interinidades y se han adjudicado 8; había 5 sustituciones por bajas, y se cubrieron 2; además de 7 por reducciones de jornada (2): “Para nosotros lo más importante son las interinidades, ahí estamos bastante satisfechos”.

Marzo explica que “solo se formaron 16 pediatras en la última promoción mir y, aunque se llamó a 61 pediatras, muchos no acudieron al acto porque están trabajando en el hospital o tienen otros tipos de contratos”. En esta especialidad se han cubierto 8 de 12 interinidades, entre ellas algunas sensibles como la nueva plaza creada desde este lunes en el centro de salud de Zuera. Empezará el 3 julio.

Para Teresa Cenarro, vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, “ha llegado el momento del caos. Las sociedades científicas llevan 15 años como poco avisando de que no iba a haber recambio generacional, que esto ha pasado y ha llegado el momento. Se jubilan más pediatras que los que se forman”. “Hay mucha oferta en la sanidad privada, que hace unos años no había, y eso también consume profesionales que se han formado en la pública. Hay más oferta de trabajo que personal formado. Y en vacaciones hay que doblar para poder irte porque no hay sustitutos para cubrir esas vacantes pero tampoco las vacaciones o bajas”, asegura: “No se ve salida a corto plazo. Formar a un especialista cuesta 11 años como mínimo, así que a corto plazo la situación no va a ir a mejor sino a peor, pero hacemos el esfuerzo que sea necesario para que la calidad asistencial de nuestros pacientes no se resienta”.