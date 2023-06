La película 'Si todas las puertas se cierran'  sobre explotación sexual de mujeres vuelve a emitirse en Zaragoza

La película 'Si todas las puertas se cierran', dirigida por Antonio Cuadri y en cuya producción ha intervenido el abogado oscense Jorge Piedrafita, vuelve a proyectarse este martes y mañana miércoles en los cines Artesiete La Torre de Zaragoza, debido al éxito de público que obtuvo el pasado jueves.

Se trata de una muestra de la dura realidad basada en la esclavitud de mujeres con fines de explotación sexual, un auténtico escándalo en pleno siglo XXI. El problema es difícil de resolver porque, como todos los negocios a nivel global y "oscuros", esconden intereses muy retorcidos.

En el film se muestran tres historias de tres mujeres basadas en hechos reales, una nigeriana en la actualidad víctima de trata, una profesora que quiere ayudarla y nos remontamos a la historia de una de las pioneras en el siglo XIX en la luchas contra la prostitución forzada, una mujer suiza que vino a España para trabajar en la corte y terminó sensibilizada con esta problemática. Al final, terminó fundando una congregación religiosa muy poco conocida, las Oblatas, que se dedica a ayudar a estas mujeres. La parte de la recaudación de la productora se destinará a apoyar económicamente proyectos sociales de esta congregación para la inclusión social de mujeres en este contexto de prostitución en 16 países del mundo.

Piedrafita. como miembro del equipo de la productora Ulises Producciones, manifestó la gratitud de todo el equipo por la excelente respuesta del público y la satisfacción por poder programar dos nuevos pases de está obra que no dejará indiferente a nadie, tiene un claro mensaje de denuncia social sobre esta terrible lacra social, “en la que no se ve parece que no se conoce”.

En uno de los coloquios se contará con la presencia del periodista Ramón J Campo de Heraldo de Aragón para debatir sobre el enfoque y papel de los medios de comunicación ante unos datos muy preocupantes ante el aumento de la cifra de la trata de mujeres, propiciando en parte que tras la pandemia la prostitución se ha trasladado de la calle y los prostíbulos a los pisos y ello dificulta aún más combatir la trata.

