Participa: ¿por qué medios sigues a los políticos?

Los tiempos han cambiado. Atrás quedaron los días en los que la única fuente de información sobre lo que proponían los políticos eran los medios tradicionales. La llegada de las redes sociales ha revolucionado la manera de comunicarse y obtener información.

Prácticamente todos los políticos y sus partidos tienen cuenta en las principales redes sociales, donde muchos acumulan cientos de miles de seguidores. Para ellos, es una manera de conectar directamente con la audiencia, sin un intermediario de por medio. Las más famosas son Facebook, Twitter e Instagram, aunque no debe perderse de vista TikTok, una plataforma de vídeos cada vez más popular que día a día gana millones de usuarios. Muchos representantes de las formaciones, incluidas las aragonesas, tienen un perfil en esta red social.

Sin embargo, los medios tradicionales siguen estando ahí como una manera de informarse más tradicional, pero, en muchos casos, también más fiable. La manera en la que los políticos se relacionan con los medios, las entrevistas que conceden o las declaraciones públicas que hacen son clave a la hora de elaborar una estrategia de comunicación política.

Los mítines son otra manera de enterarse de las propuestas de los representantes, que en esta ocasión se dirigen en persona a su potencial electorado y hacen promesas con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos. ¿Qué medio usas para seguir a los políticos? ¿Eres de los tradicionales o prefieres el contacto por redes sociales? Participa en la encuesta de HERALDO.

También hay quienes prefieren mantenerse al margen y no seguir lo que los candidatos tienen que decir. Quizá por tedio, por indiferencia o por, simplemente, no tener el tiempo suficiente para dedicar un rato de sus vidas a la política, hay personas que eligen no enterarse de las últimas propuestas que se lanzan.