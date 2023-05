Tengo una carta (electoral) para ti

Nos comunicamos por escrito más que nunca. Vivimos a golpe de tuit, correo electrónico va, correo electrónico viene, con el alma en vilo si los guasap tardan en entrar. Los cumpleaños se felicitan por Facebook; las navidades, con vídeos virales. Solo recibimos cartas ... por elecciones. En la Generación Z se estrenarán este mayo en la comunicación epistolar. Descubrirán mensajes precisos, cuidados, tejidos con mimo con el ánimo de perdurar. La esencia del proyecto político en un folio para conseguir un voto. Concisión frente al goteo de Twitter, la frivolidad de Tiktok y mítines tradicionales que solo convencen a fieles que ya les van a votar.

Cada partido tiene su estilo y lo plasma en su eslogan, ‘Con voz propia’, ‘Aragón por encima de todo’, ‘Un tiempo nuevo va a llegar’, y en los folletos que remite por carta a sus electores. Unos folletos van directamente a la basura. Otros ni siquiera llegan al buzón (38.000 aragoneses han pedido que no se los envíen). En la era de la inteligencia artificial el correo ordinario, el de siempre, permite ahorrar horas y horas de campaña a quienes votan aún por las propuestas. Que también los hay.

Archiconocidos unos, inéditos otros, no hay candidato que se precie que renuncie a exhibir su foto en el folleto, los más osados incluso en el sobre que guarda las papeletas. Los que están en el Gobierno rinden cuentas y buscan la cercanía con los votantes. Javier Lambán (PSOE), que anticipa los retos a culminar, no pide directamente el voto. "Me conoces, no quiero cambiar la ideología, te respeto. Solo me importas tú y seguir transformado Aragón", declara.

‘Vende’ su gestión la podemista Maru Díaz, "madre" y consejera, en una carta que "no está llena de promesas electoralistas", aunque desgrana más de una de ellas. También José Luis Soro (CHA) fía su futuro a la gestión del Canfranc, el aeropuerto de Teruel, el plan de carreteras y a su "honestidad".

Cualquiera podría pensar que el PAR está fuera del cuatripartito, lo que evidencia la quiebra entre el poder institucional y el orgánico. "Aragón merece más, nos necesita", dice Alberto Izquierdo en una personalista carta donde exhibe su_"optimismo e ilusión" por hacer "felices" a los ciudadanos.

Jorge Azcón avanza que el 28-M el PP "va a ganar las elecciones" para dar a Aragón el modelo de futuro que la izquierda es "incapaz de construir". Sin deuda "desbocada", sin falta de competitividad fiscal... Álvaro Sanz (IU) promete acabar con las macrogranjas y la expansión incontrolada de las renovables; Alejandro Nolasco (Vox) insta a "votar seguro" con foto incluida de Santiago Abascal; Carlos Ortas (Cs) ofrece un proyecto "centrado, sereno, enfocado" y Tomás Guitarte (Teruel Existe), las claves del nuevo tiempo "que está por llegar".

Son promesas que no se las lleva el viento. Porque las cartas se guardan y siempre resistirán frente a cualquier apagón digital.