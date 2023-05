Las aplicaciones que 'te salvan la vida' cuando pierdes o te roban la cartera

La pérdida o robo de carteras es una denuncia habitual que se suele interponer ante la Policía Nacional. En muchas ocasiones, el dinero que hay en el interior no es el principal problema (cada vez se lleva menos efectivo en la cartera ya que se paga más en tarjeta). En la mayoría de los casos, "lo peor son las tarjetas", aseguran varios afectados.

Tras darse cuenta de que el monedero no está en el bolso o en la mochila, lo primero es bloquear las tarjetas de crédito: o bien a través de la aplicación o llamando por teléfono a la entidad bancaria, y comprobar que no ha habido movimientos bancarios. Después, tal y como explican desde la Policía Nacional, es necesario "poner denuncia (sabiendo si hay cargos fraudulentos o no)".

En el mejor de los casos, esos monederos terminan apareciendo en la oficina de objetos perdidos del ayuntamiento de la localidad. Por ello, no está de más hacer alguna llamada durante la primera semana (o incluso durante el primer mes) tras la pérdida o el robo. El número de teléfono en Zaragoza es el 976 72 41 27, en Huesca es el 974 22 30 00 y en Teruel es el 978 61 99 01. En caso de recuperarla "habría que comunicarlo de nuevo mediante denuncia de recuperación de efectos", explica la Policía Nacional.

No en todos los casos se consiguen recuperar las pertenencias. En ese supuesto, que suele ser el más habitual, comienza un largo periplo por oficinas... El DNI, el carné de conducir, la tarjeta bancaria, la del transporte público, la sanitaria, ... Y eso sin hablar de la de acceso al gimnasio, al trabajo o la de descuento en la tienda de ropa.

Llegado a ese punto, existen tres plataformas que pueden ayudar, y no poco, a sobrellevar la situación.

Mi DGT es la aplicación móvil que corresponde a la Dirección General de Tráfico. Los usuarios solo necesitan la Clave PIN, la Clave Permanente o el Certificado Electrónico para poder acceder. Dentro, aparece el carné en formato digital, acompañado de un QR que permite verificar su validez por parte de los agentes en el caso de que se lo soliciten al conductor. Al entrar en la aplicación, además de aparecer una fotografía, también se puede verificar los puntos del carné que le restan al usuario. En esta app también es posible consultar los vehículos que aparecen a nombre de cada persona, las multas, los trámites e incluso se puede pedir cita previa para cualquier tipo de gestión.

Así aparece el carné de conducir en la aplicación Mi DGT. HA

La aplicación de Salud Informa del Gobierno de Aragón permite retirar medicamentos en las farmacias sin tener la tarjeta sanitaria de forma física. Muchos aragoneses tienen pautado medicación cada día y al perder la cartera creen que no pueden comprar los fármacos financiados. Sin embargo, en las boticas, con el número posterior al 'AR' -que aparece nada más abrir la aplicación- aparece la lista de medicamentos pautados.

El número que necesitan en las farmacias es el que aparece después de 'AR'. HA

La aplicación Mi Carpeta Ciudadana recoge toda la información que la administración pública tiene de cada persona. Para acceder, al igual que en Mi DGT, es necesario contar con la Clave PIN, la Clave Permanente o el Certificado Electrónico. Dentro, a golpe de 'click', es posible consultar la vida laboral, los títulos universitarios, los bienes inmuebles,...También es posible verificar expedientes con la administración general del Estado o con las comunidades autónomas.

Las opciones que ofrece 'Mi carpeta ciudadana' HA

¿Multan por no llevar el carné de conducir?

En el caso de contar con la aplicación de Mi DGT (donde aparece el carné en formato digital), no es necesario llevarlo de forma física. Sí que es obligatorio portarlo de una forma o de otra y el no cumplir con ese requisito puede ser castigado con una multa de 80 euros.

En todo caso, explica la Guardia Civil, si se puede comprobar la vigencia en la base de datos en ese mimos momento, no se suele denunciar