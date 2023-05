Las distracciones al volante causan el 61% de los accidentes mortales en Aragón, la cifra más alta de España

¿Quién no ha sentido sueño o cansancio al conducir durante un largo viaje? ¿Quién no se abstraído en sus pensamientos, se ha distraído contemplando el paisaje o ha manipulado el GPS en marcha? Parecen conductas normales, pero no lo son. Al volante, un segundo es tiempo suficiente para que la vida de una persona cambie para siempre.

De hecho, las distracciones conforman, junto al exceso de velocidad y al consumo de alcohol y drogas, el llamado “triángulo de la accidentalidad” en carretera. En 2021, 1 de cada 3 siniestros con fallecidos en España se produjo por este motivo, alcanzando unas cifras alarmantes en la última década. 238.000 siniestros con víctimas, más de 30.000 heridos graves y 6.200 fallecidos.

En Aragón, el porcentaje de accidentes mortales causados por una distracción sobre el total de siniestros en 2021 es el mayor del país, con un 61%. Entre el 2012 y el 2021, la cifra de accidentes con víctimas en esta comunidad supera los 8.000, con casi 1.500 heridos graves y 355 fallecidos.

Por otra parte, aunque el número de accidentes por distracciones se ha reducido notablemente entre 2012 y 2021, su letalidad ha subido un 52% hasta alcanzar los 2,4 fallecidos por cada 100 víctimas. ¿La razón de este dato? La velocidad, un factor que agrava notablemente las consecuencias de las distracciones. No en vano, desde 2019, las multas por excesos de velocidad se han incrementado un 26%.

Estas son algunas de las conclusiones del estudio “La vida en un segundo. Distracciones y accidentalidad en las carreteras españolas (2012-2021)”, elaborado por Fundación Línea Directa en colaboración con Centro Zaragoza a partir del análisis de accidentalidad de los datos de la base de datos ARENA de la DGT (2012-2021) y los resultados de 1.700 encuestas realizadas en toda la geografía nacional.

En palabras de Mar Garre, Directora General de la Fundación Línea Directa, “queremos concienciar a los conductores sobre la necesidad de mantener siempre una conducción atenta porque las distracciones, junto al exceso de velocidad y al consumo de alcohol, son una de las principales causas de mortalidad en carretera. En este sentido, debemos ser conscientes de que nada es lo suficientemente importante como para poner nuestra vida y la de nuestra familia en riesgo”.

¿En qué comunidades se distraen más los conductores al volante?

Por comunidades autónomas, los conductores de Canarias, Región de Murcia y Castilla y León son lo que afirman distraerse más al conducir, mientras que los de Aragón, Extremadura y Cataluña, son los que menos lo hacen. En el caso de Aragón, el 68%, por debajo de la media nacional, reconocen distraerse cuando conducen, es decir, más de 510.000 conductores. Además, 21.000 aseguran distraerse muy a menudo.

Las distracciones al volante son comportamientos que conllevan sanciones económicas y retirada de puntos del carné de conducir, según su gravedad. Así, desde hace un año y a raíz de la última reforma de la ley de Tráfico, manejar el móvil durante la conducción conlleva una multa de 200 euros y la retirada de 6 puntos.