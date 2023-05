Una familia de Zaragoza denuncia que su hija sufre acoso y pide cambiar de centro: "Estamos desbordados"

Una familia de Zaragoza denuncia que su hija sufre acoso escolar en un céntrico colegio concertado y reclama que la menor pueda cambiar de centro para este y los próximos cursos. "Nos sentimos impotentes y desbordados", asegura C. B. L., madre de la joven de 14 años, quien lamenta que "todo sean obstáculos".

El problema comenzó en noviembre de 2022, según explica, a raíz de la caída de un compañero de clase de su hija por las escaleras: "La tutora buscaba un culpable, pese a que el niño decía que se había caído. Y como mi hija le había dejado pasar, determinó que había sido ella, por lo que los compañeros, incluidas sus amigas, le recriminaron lo sucedido".

A partir de entonces, afirma, se rompe la relación con su grupo de amigas, que deja de hablarle. "Le cuesta asumirlo, aunque a la vuelta de Navidad ya sabe que no van a ser amigas. Pero en las clases se ríen de ella cuando habla, le hacen de menos... Son comportamientos que no han parado los profesores", lamenta. Todo ello deriva en un "aislamiento social". El punto de inflexión se produjo en marzo, en un debate sobre el Día de la Mujer. Según explica, una de sus anteriores amigas la llamó "llorica de mierda" y su hija le contestó con otro insulto. "Pero solo nos citaron a mi marido y a mí", apunta.

Ante esta situación, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía y el colegio activó al protocolo antiacoso. "Ya nos habían propuesto activarlo antes, pero pensábamos que se podía arreglar sin él", reconoce la madre. Critica que durante esa semana ningún profesor le preguntó a su hija cómo se encontraba: "Cuando nos citaron, les dijimos que no tomaban ninguna medida y que la niña tenía ansiedad. A partir de entonces la tutora se puso en contacto con ella".

Finalmente, el protocolo concluyó que solo se habían detectado algunas "situaciones de conflicto puntuales". No obstante, incide la madre, cuentan con un informe del psicólogo que asegura que la menor sufre acoso. "Estamos indignados con el sistema. Al activarse el protocolo me propusieron un cambio de clase para mi hija, pero en el documento dice que tienen que cambiar al acosador", lamenta, al tiempo que recuerda que su hija, aunque en clase se "ponga una coraza", está "muy nerviosa y afectada".

Frente a este escenario, pidieron el cambio de centro, sin embargo, los tres institutos que solicitan no tienen vacantes, algo que no supieron hasta hacer la primera petición dado que la web educativa "no se actualiza desde febrero". "Al hacer la solicitud con reserva de plaza, no se le puede adjudicar una vacante en ningún otro y vuelve a la situación inicial", especifican desde Educación, que les ha citado la próxima semana para explicarles esta cuestión. Detallan que si se elimina esta reserva de plaza, se les podrán ofertar otros institutos con vacantes.