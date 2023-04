Un niño con autismo pide ayuda a los zaragozanos

Hay veces que un despiste puede acarrear serios problemas, sobre todo cuando el perjudicado es un niño autista, de Zaragoza, de tan solo 8 años de edad y serias dificultades para comunicarse con los demás. En esta ocasión, el desafortunado despiste ocurrió hace unos días cuando el pequeño, acompañado de su madre, merendaba en unos bancos cercanos a su casa, en Vía Hispanidad, y se dejaron olvidada su mochila azul de Superzing.

Una mochila escolar donde, además de sus libros y una sudadera, el niño tenía guardada la llave maestra que le permite comunicarse con los demás, ya que, debido a su trastorno, la comunicación debe realizarla a través de un ipad. Una tableta que cuesta entre 700 y 900 euros, y en la que tiene almacenado un intercomunicador con programas de pictogramas, tan necesarios para que su relación con los demás sea lo más fluida posible.

Mensaje con el que se solicita ayuda para encontrar esta mochila. H.A.

"El ipad no se puede usar para ninguna otra cosa que no sea para esta utilidad, ya que tiene bloqueados el resto de programas, con el fin de que nuestro hijo no los pueda tocar. La persona que haya cogido la mochila tiene que saber que este dispositivo no le va a servir de nada, ni va a poder revenderlo, mientras que para mi hijo es la manera de comunicarse con nosotros, con sus amigos, compañeros de colegio y con todo el mundo", indica su madre, quien en un principio pensó que alguien la encontraría y se la devolvería, pero que ahora se muestra poco esperanzada de recuperar la mochila.

En busca de la mochila perdida

Durante los días que han pasado desde la pérdida de la mochila, varios vecinos han confirmado a los padres que la vieron en el banco donde el niño merendó, pero que no la tocaron porque no sabían que en su interior había algo tan valioso. Además, todos ellos les han confirmado que pensaban que las personas que se la habían olvidado volverían a buscarla. Y así fue, la madre bajó al día siguiente, cuando se dio cuenta del olvido, pero ya no encontró nada.

Las redes sociales les están sirviendo para dar a conocer esta pérdida, pero no están muy convencidos de obtener resultados favorables. "Ya han pasado días y nadie ha dado señales de querer devolverla, por lo que vamos a interponer también una denuncia oficial, con el fin de ver si podemos avanzar algo más", indica la madre del pequeño, quien en caso de que se encuentren pide que se pongan en contacto con ella en el teléfono 646 784 169.

Y mientras la espera continúa, ellos ya han bloqueado el receptor para que la persona que tiene la mochila no lo pueda usar. También tienen previsto comprar de inmediato un nuevo ipad porque el pequeño lo necesita para su día a día, al igual que ocurre con miles de personas con TEA, que tienen problemas con la comunicación y la interacción y recurren a las nuevas tecnologías para hacer su vida más llevadera.