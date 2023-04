Por qué se calienta el agua del Ebro

Los cambios de temperatura del agua de los ríos muestran la misma variabilidad que la temperatura del aire, la misma ciclicidad diaria y estacional, pero de forma más inercial, con variaciones más pequeñas. Se debe a que el principal factor que controla los cambios en la temperatura del agua es la temperatura del aire.

Si dibujamos en una gráfica la temperatura media anual del agua de un río, por ejemplo la registrada en estación del Ebro en Tortosa, estación monitorizada por la Confederación Hidrográfica del Ebro, con una serie de tiempo suficientemente larga, podemos observar a simple vista, que la temperatura media del agua se ha incrementado en los últimos 40 años. Si además introducimos en la figura la temperatura del aire, tomada de una estación climática de Aemet cercana, podemos observar cómo ambas temperaturas tienen una evolución similar. El calentamiento global de la temperatura atmosférica queda reflejado en un calentamiento del agua en los ríos. Sin embargo, hay que apreciar cómo la pendiente de la línea recta que nos indica la tasa de cambio de estas temperaturas es distinta.

Evolución de la temperatura anual del agua del Ebro en Tortosa y de la temperatura del aire en la zona. CITA

Al aplicar modelos estadísticos sencillos de análisis de tendencias, como es el método de Mann-Kendal, obtenemos que la temperatura media del aire en Tortosa ha aumentado a un ritmo de 0,040ºC al año, lo que equivale a un incremento total de 1,6ºC en el periodo de 40 años representado. Si por otro lado analizamos el incremento de la temperatura del agua, observamos que su aumento es mucho más acusado, 0,088 ºC/año lo que equivale a 3,5ºC para el mismo periodo de tiempo. Este mayor aumento de la temperatura en el agua del río, que duplica al aumento de la temperatura del aire, nos indica que existen otros factores adicionales a la temperatura del aire que están introduciendo cambios en la temperatura del agua.

Años de seguimiento

Los investigadores del Grupo RAMA del departamento de Sistemas Forestales, Agrícolas y Medio Ambiente del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), llevan muchos años analizando los cambios en las características físico-químicas del agua en los ríos de la cuenca del Ebro. Analizan qué factores tanto naturales como antrópicos intervienen en la cantidad y calidad de las aguas para poder determinar el grado de vulnerabilidad de los ríos y acuíferos a estos cambios y, así, favorecer el uso sostenible de los recursos hídricos.

En el artículo ‘Factors controlling the changes in surface water temperature in the Ebro River Basin’ recientemente publicado, estos investigadores analizan los cambios anuales y estacionales de la temperatura del río Ebro y sus principales tributarios: Aragón, Arga, Cinca, Segre y Arba, este último de menor caudal pero representativo de una cuenca que soporta una amplia superficie de riego. Para ello se ha empleado la información que aportan las redes de control de la Confederación Hidrográfica del Ebro, utilizándose datos de 21 estaciones durante un periodo de 40 años.

Los resultados de este trabajo muestran cómo la temperatura media anual del agua en todas las estaciones analizadas se ha incrementado de media en 0,05ºC/año, con valores especialmente elevados en el último tramo del río Ebro antes de desembocadura y en especial en los meses de primavera. Solo las estaciones de cabecera de los grandes tributarios se mantienen sin cambios importantes.

La temperatura del agua es un parámetro muy importante para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos. Regula el desarrollo de muchas especies, interviene en su metabolismo, crecimiento y reproducción, así como en la relación entre diferentes especies. También es un factor determinante en la composición química del agua, interviniendo en factores tales como el pH, el oxígeno disuelto, la solubilidad del CO₂ o la salinidad de las aguas.

Es por este motivo que este parámetro se debe estudiar y analizar en detalle, pues es necesario determinar cómo las variaciones de temperatura observadas en el río Ebro y sus tributarios han podido afectar a los ecosistemas acuáticos. Así como también es necesario mantener en activo las redes de control de calidad en los ríos y acuíferos con un muestreo constante y suficientemente representativo. Estos registros históricos son la clave para entender los cambios pasados y minimizar el impacto de los cambios en el futuro.

Qué motiva los cambios de temperatura del agua en los ríos

Además del calentamiento global, entre los factores más importantes generadores de cambios en la temperatura del agua se encuentra el caudal. El caudal del río Ebro, al igual que buena parte de los ríos españoles, ha menguado desde los años setenta. Esto se debe fundamentalmente al aumento en el consumo de agua, ya sea por incremento de la superficie de riego o la plantación de cultivos más demandantes con dobles cosechas, al aumento del consumo urbano e industrial y a la recuperación de la vegetación natural en la cabecera de los ríos. Al descender el caudal, la capacidad que tiene el río para absorber el calor atmosférico, que ha ascendido, es menor.

El efecto del descenso de los caudales no solo se refleja en la temperatura de los ríos, sino también en otros elementos como pueden ser los contaminantes; al disponer de menos caudal, la capacidad del río para diluir esos contaminantes disminuye, alcanzando valores de concentración elevados. Un claro ejemplo es la salinidad del río Ebro que, al igual que la temperatura se ha incrementado en los últimos 40 años.

Los embalses también generan cambios en los ríos, disminuyendo la variación estacional de la temperatura del agua. Aguas abajo de los embalses de Mequinenza-Ribarroja-Flix, el agua está más fresca en verano y más caliente en invierno que en las estaciones situadas aguas arriba de estos embalses. Además, generan un desfase en el ciclo anual de la temperatura debido al cual los meses de máxima y mínima temperatura no coinciden con los del resto de estaciones cercanas.

Otros factores importantes son los vertidos térmicos. Los vertidos de las centrales nucleares como la de Ascó o la de Garoña, esta última ya fuera de servicio, producen un incremento de la temperatura, tal y como se ha observado en las estaciones situadas aguas abajo de sus vertidos. Así, las estaciones de control situadas aguas abajo de la central nuclear de Ascó, en el último tramo del Ebro antes de su desembocadura, muestran un salto de temperatura importante, con aumentos más acusados en verano, cuando el caudal del río Ebro alcanza los valores más bajos.

Los regadíos también pueden llegar a generar cambios en la temperatura del agua. Si analizamos como ejemplo la estación del río Arba en Tauste a la altura de su desembocadura en el río Ebro, por la cual pasan los retornos de riego de unas 70.000 ha, observamos que la temperatura del agua es más fresca en los meses de verano que la que muestran las estaciones situadas en cuencas de similares características climáticas. Se trata de una estación cuyo régimen de caudales está invertido: la mayor aportación de agua la recibe en los meses de verano procedente de los retornos de riego del canal de Bardenas. Este canal se alimenta del embalse de Yesa con aguas frescas del Pirineo, en la vecina cuenca del Aragón. Los retornos de este regadío, en su mayor parte regados por inundación, junto con las sueltas de cola o gestión de las acequias de riego y canales hacen descender la temperatura de este río en la estación de riego.

Mª Ángeles Lorenzo, Daniel Isidoro y Dolores Quílez Grupo RAMA del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón

