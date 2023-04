Deducciones y novedades en la declaración del IRPF

Hasta el próximo 30 de junio está abierto el plazo de presentación de la declaración del IRPF de 2022 y GP7, la asesoría de Fundación Dfa, destaca algunas de las novedades. En esta ocasión se debe tener en cuenta que las personas contribuyentes deberán reflejar las ayudas como el bono cultural para los jóvenes o los 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio.

En lo que afecta a personas con discapacidad, se pueden obtener varias deducciones y beneficios: hasta 1.200 euros anuales por cada ascendiente o descendiente con discapacidad y que tenga derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes o descendientes. Además, se puede obtener una deducción de hasta 1.200 euros por un cónyuge que no esté legalmente separado y tenga discapacidad, siempre que no tenga rentas anuales superiores a 8.000 euros, excluyendo las exentas, y no cumpla con los requisitos para las deducciones mencionadas anteriormente por descendientes o ascendientes con discapacidad.

En Aragón se puede aplicar una deducción de 200 euros por cada hijo nacido o adoptado con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y una deducción de 150 euros por el cuidado de personas dependientes (ascendiente mayor de 75 años y ascendiente o descendiente con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, cualquiera que sea su edad) que convivan con el contribuyente.

Para más información o si deseas consultar nuestras tarifas, visita la web www.gp7.es o pide cita previa en el 976 701 707.