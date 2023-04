Mitos sobre el párkinson: “Cuando la gente me ve caminar piensa que voy borracha"

La enfermedad de Parkinson afecta a 150.000 personas en toda España, según los datos de la Sociedad Española de Neurología. En la comunidad aragonesa hay 5.500 afectados y el 70% tiene más de 65 años. Sin embargo, “no es una enfermedad propia de gente mayor, afecta a cualquier edad y hay un porcentaje nada desdeñable de personas diagnosticadas con menos de 50 años”, dice Elena Muñoz, médico y presidenta de la Sociedad Aragonesa de Neurología. En concreto, un 15% según la Asociación Parkinson Aragón (APA).

Ana Carmen Villanueva forma parte de ese porcentaje. Esta zaragozana tiene 52 años y le diagnosticaron la enfermedad con 39. “Empecé con un cuadro depresivo y la medicación me disparó un temblor en un dedo de la mano. Al hacerme más pruebas vieron que tenía síntomas de párkinson”, explica Villanueva. “Pero ¿Cómo puede ser si eso es de abuelos?, pensaba yo”, recuerda. “Porque al hablar de esta enfermedad todos tenemos en la cabeza a un señor mayor al que le tiemblan las manos y no es así”, afirma esta afectada que es además vicepresidenta de APA.

Ana Carmen Villanueva, afectada de Párkinson y vicepresidenta de la Asociación Párkinson Aragón. APA

El de la edad es solo uno de los mitos que existen entorno a esta enfermedad. Un tema que preocupa a expertos y afectados. Por ese motivo, este miércoles tendrá lugar a las 17.00 una charla-coloquio en el auditorio de CaixaForum de Zaragoza en la que diferentes especialistas en neurología de todo Aragón y afectados por la enfermedad reflexionarán sobre estas cuestiones.

"Sin lentitud no hay párkinson"

Abordarán también otro mito igual de generalizado que el de la edad: Pensar que el síntoma por el que se reconoce la enfermedad en todos los afectados es el temblor. “El 30% de los enfermos no los padecen y todos los temblores que pueden afectar a la población no son Párkinson”, aclara Elena Muñoz. De hecho, “la ausencia de temblores ralentiza el diagnóstico que se puede prolongar hasta 3 años”, señala.

Cartel de la charla sobre mitos y verdades entorno al Párkinson que tendrá lugar en el CaixaForum. APA

Lo que sí es algo intrínseco a la enfermedad y que afecta a todos las personas diagnosticadas es la lentitud en los movimientos. “Sin lentitud no hay párkinson”, afirma la neuróloga. “Normalmente la gente asocia este síntoma a la edad y se ve como algo normal. No es algo por lo que se pregunte en las consulta,s mientras que los temblores alertan más”, matiza la presidenta de los neurólogos de Aragón.

Con dos copas de más

Esa lentitud en los movimientos, la rigidez en las articulaciones y la dificultad para caminar hace que el andar de estos enfermos sea muy característico. Sin embargo, “si la gente ve por la calle a alguien joven como puedo ser yo, caminando con dificultad, con mareos, temblores y que se detiene para apoyarse en una farola, piensan: ‘uy cómo va esta’ porque creen que vas borracha”, añade Ana Carmen.

“A mí se me tacha de hablar muy alegremente de mi enfermedad con todo el mundo, pero es que prefiero que la gente sepa lo que tengo antes de que piensen que me he echado dos tragos y que voy bebida”, continúa esta afectada.

“En otra ocasión, en un comercio yo llevaba la mano izquierda metida en el bolsillo para que el temblor no fuese evidente y la empleada no paraba de seguirme y mirarme. Le tuve que decir que no iba a robar nada y que lo que me pasaba era que tenía párkinson para que me dejara en paz”, recuerda Villanueva. “Me canso de estar siempre dando explicaciones porque los síntomas de esta enfermedad pueden dar lugar a confusiones y conclusiones que no son reales”, constata la vicepresidenta de APA. “La gente enseguida te juzga y hace falta más empatía”, lamenta.

Sueños agitados que anteceden a la enfermedad

En las mesas redondas que se han preparado para el coloquio también se hablará de si esta es una enfermedad hereditaria o no. “Antes se pensaba que no era hereditaria pero sí que hay un tanto por ciento que puede tener ese carácter”, afirma Muñoz. “No está comprobado”, dice Villanueva. De hecho, “en la asociación no tenemos ningún caso de párkinson que afecte a padres e hijos”, asegura.

Elena Muñoz, médico y presidenta de la Sociedad Aragonesa de Neruología. E.M.

Los trastornos del sueño en la fase Rem son otro de los síntomas más desconocidos. “Aparecen en gran parte de los afectados y anteceden años a la aparición de la enfermedad”, informa Elena Muñoz “Puede producirse a partir de los 45”, señala. “En estos casos, las personas tiene sueños agitados, sueñan que se pelean con alguien, mueven brazos y piernas y pueden, incluso, golpear a su compañero de cama”, añade.

“Al despertar se acuerdan de manera muy vívida del sueño o se despiertan de la misma agitación”, continua la experta. “Esto es motivo de consulta médica porque se debe descartar la existencia de enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o la enfermedad de Lewy”, afirma Muñoz, e insiste en que se debe acudir al médico si se tiene algunos de los siguientes síntomas: temblores, sospecha de trastorno de la conducta de sueño, una lentitud llamativa, dificultad al caminar con tropiezos frecuentes y rigidez en las extremidades o a nivel cervical.