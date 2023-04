Félix Bolaños: "Estamos ultimando las necesidades financieras de Tata para que decida invertir aquí"

¿Por qué no ha celebrado ningún encuentro bilateral entre Aragón y el Estado esta legislatura? El contacto y la relación con todos los gobiernos autonómicos es constante y muy fluido. Por supuesto, también con el de Aragón. En septiembre estuve en Zaragoza, donde mantuve un encuentro con el presidente Lambán. Tratamos asuntos de interés y fue una oportunidad más para reafirmar el compromiso del Gobierno de España con Aragón, que se traduce en cifras, como el aumento en un 31% de los recursos destinados a esta comunidad durante los cuatro últimos años, y en actuaciones concretas, como el tramo de la A-68 entre Gallur y Mallén que lleva ya meses en servicio.

Por fin han presentado la Ley de Vivienda con Unidas Podemos y el apoyo de sus socios, ERC y EH Bildu. ¿Cuáles son las claves del acuerdo? La filosofía es que tener casa va a ser un derecho y no un sueño inalcanzable. En muchos aspectos, es la primera ley estatal de vivienda, y es muy equilibrada, con beneficios para todas las partes. Se va a fomentar mucho la vivienda pública: el próximo Consejo de Ministros aprobará un plan para movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible, pondremos 21.000 viviendas a disposición de municipios y comunidades, impulsaremos la vivienda social con las 14.000 viviendas ya habitadas de ese parque y promoveremos la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos de Sareb. Así, España avanzará a la media de la UE.

El texto amplía el tope de los precios del alquiler.Vamos a dar tranquilidad a los inquilinos porque no va a haber una subida de los alquileres en las zonas tensionadas, serán incrementos previsibles y razonables, porque la idea es que haya acceso a la vivienda de modo asequible, como no ha sucedido en España.

¿Cómo repercutirá el 28-M? Son las comunidades las que tienen que aplicarlos y las hay de diferente color.

Esta es una ley muy respetuosa con las competencias autonómicas y municipales. Por ejemplo, los municipios tendrán la posibilidad, a través del IBI, de establecer distintos gravámenes a los pisos vacíos, que no salen al mercado y, por lo tanto, encarecen los precios de esa zona porque hay menos oferta. No contemplo que vaya a haber alguna comunidad autónoma que perjudique a propietarios, inquilinos y jóvenes por no aplicar una ley estatal para hacer política.