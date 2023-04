Las preguntas de los suscriptores de HERALDO a Jorge Azcón

El alcalde de Zaragoza y el líder autonómico del PP, Jorge Azcón, ha garantizado este viernes que habrá unión de estaciones “con o sin fondos europeos” si tras las elecciones gobierna en el Pignatelli. Azcón ha anunciado la próxima presentación de un plan a medio y largo plazo para el sector estratégico de la nieve “con inversiones constantes y anuales”.

Este es uno de los compromisos que el aún alcalde de Zaragoza ha hecho en el transcurso de la entrevista que le ha hecho el director de HERALDO, Mikel Iturbe, dentro de la serie ‘Conversaciones electorales' y que ha tenido como escenario la sede de la Caja Rural de Aragón, en el Coso zaragozano.

Desde HERALDO, se brindó la posibilidad de lanzar preguntas al todavía alcalde de Zaragoza y entre las cuestiones que le formularon destacan los pactos con Vox.

"¿Por qué no afirmas ya y de una vez que pactarías con VOX si lo necesitas para gobernar Aragón (como ya has hecho en el Ayto.)? Para que los electores sepan lo que te propones - lo mismo que haría Feijoo si los necesita - y no nos llaméis a engaño. Hay mucho votante indeciso de los partidos que van a desaparecer, Ciudadanos y PAR, que podrían votar al PP pero detestan a VOX. No vale decir que hay que esperar a los resultados. Hay que mojarse antes para que el votante sepa qué es lo que vota", sostiene un lector del diario.

También cuestionaron su permanencia en el cargo de primer edil hasta las elecciones. "¿Por qué no ha renunciado al cargo de alcalde de Zaragoza para centrarse exclusivamente en ser candidato a Presidente del Gobierno de Aragón?", subraya otro suscriptor.

Prioridades

El presidente del PP-Aragón también ha afirmado que la sanidad centrará las medidas de sus primeros 100 días de llegar al Pignatelli. En concreto, cambiar el modelo de transporte de ambulancias para garantizar el servicio en el territorio, además de un plan de choque para acabar con las listas de espera. Igualmente, ha insistido en la necesidad de lanzar un plan de salud mental, reforzar la atención primaria y, especialmente, la detección del cáncer.