Sara Fernández y Víctor Serrano irán en las listas del PP al Ayuntamiento de Zaragoza

La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, y el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, irán finalmente en la lista del PP al Ayuntamiento de Zaragoza. Así lo han asegurado a este diario fuentes conocedoras de la negociación, que confirman lo que en la Casa Consistorial se daba por hecho desde hace meses, la inclusión de los dos pilares del hasta ahora grupo municipal de Ciudadanos como independientes tras haberse dado de baja de la formación liberal la semana pasada.

No se acabarán aquí los fichajes. El líder del PP y candidato a la presidencia de Aragón, Jorge Azcón, también pretende llevarse a una tercera integrante del gobierno municipal a la candidatura a las Cortes de Aragón por la provincia de Zaragoza. Se trata de la edil de Economía, Carmen Herrarte, cuyo perfil combativo y su buena sintonía política con el actual alcalde le han abierto las puertas a formar parte del grupo autonómico tras la cita electoral de mayo. Y será así por tener igualmente garantizado un puesto de salida. En todos los casos, han optado por guardar silencio y no han hecho declaraciones al respecto, mientras su ya expartido les pedía la entrega del acta y comunicaba al Ayuntamiento que los seis concejales con funciones de gobierno pasen a ser no adscritos.

Su designación se oficializará este viernes cuando el comité electoral autonómico y los tres provinciales aprueben las listas a las Cortes y a los ayuntamientos de las capitales, respectivamente, cuyas propuestas remitirán después a la dirección nacional para que las ratifique. Fuentes de la dirección del PP indican que la composición será, en todo caso, "plural", pensada para formar equipos de gobierno y no en equilibrios de partido.

La única salida que ya se conoce en la capital aragonesa es la de Patricia Cavero, concejala de Infraestructuras, que lo deja por motivos personales y se da por hecho que el resto repetiría, más aún cuando se prevé ampliar sustancialmente el grupo municipal, actualmente compuesto por ocho ediles. Diego Peña, asesor del grupo, y Tatiana Gaudes, presidenta de Juventudes y asesora de alcaldía, podrían sumarse.

Las tres incorporaciones provenientes de Ciudadanos se añadirán a las de Aragoneses, que tras la firma de su alianza electoral tienen garantizado que su presidenta, Elena Allué, vaya igualmente en puesto de salida en la candidatura autonómica por Zaragoza.

El acuerdo también asegura la inclusión de otras exaragonesistas que fueron diputadas en la pasada legislatura, Lucía Guillén por Huesca y Berta Zapater por Teruel. Esta última estaría muy cerca de salir si se cumplen las encuestas que tiene el propio PP, porque se plantea que vaya de número seis y conseguir dos escaños más lo ven alcanzable. Sin embargo, las posibilidades de que lo logre Guillén son muy limitadas, habida cuenta que iría en un puesto más allá de los seis que los sondeos apuntan como conseguibles.

Por la lista autonómica por Zaragoza también se presentarán, como publicó este diario, el exsecretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, y la concejala de Hacienda, María Navarro. Las citadas fuentes del PP indican que igualmente lo hará el actual alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, que dejará el Consistorio para cubrir el escaño de Ana Cristina Sainz, que volverá a su vez al Ayuntamiento turiasonense.

El mayor incremento de representación se espera por esta provincia –se confía en pasar, como mínimo, de ocho a catorce o quince–, por lo que existe aún margen para hacer más incorporaciones añadidas a los parlamentarios que repetirán, con la actual portavoz, Mar Vaquero, a la cabeza. En este sentido, no se descarta que haya algún fichaje externo a la política por parte del líder del partido.

Por Huesca concurriría uno de los valores en alza, el secretario provincial y alcalde de Monzón, Isaac Claver, junto a su homólogo de Boltaña, José María Giménez, que lleva al frente de su ayuntamiento desde 2015. E igualmente se sumaría el líder del PP-Huesca, Gerardo Oliván, en sustitución de su predecesor, José Antonio Lagüéns. La que tiene asegurado mantener el escaño es la portavoz de Hacienda, Mamen Susín, mientras Antonio Romero sería desplazado al número seis y que conseguiría la reelección de cumplirse los mejores augurios demoscópicos. Y aún está por ver qué pasa con la diputada Pilar Gayán.

Mientras, en Teruel se apostaría por la continuidad, aunque sin renunciar a la suma de sabia nueva y joven, representada por la teniente de alcalde de Alcorisa, Silvia Casas.