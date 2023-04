Un feliz hallazgo para el patrimonio de Used

Ya sospechaba que aquellos baúles esconderían alguna sorpresa. Llevaban casi 60 años sin abrirse y era un misterio saber qué tesoros guardarían. La Asociación Fuset y el arquitecto Alberto Sánchez invitaron hace unos días a Used a una docena de estudiantes de la Universidad de Berkeley para catalogar la «cultura material» de una casa solariega del siglo XVII. Emily Kang y Atineh Movsesian fueron en concreto las estudiantes que se toparon con unas sayas de colores que, en un principio, no sabían bien de qué se trataba.

Los especialistas en indumentaria no tardaron en percatarse de que aquellas telas cilíndricas no eran sino las faldas del traje original de los soldados romanos que salían en procesión por las calles del municipio durante la Semana Santa en torno a 1910.

Una imagen de los protagonistas de la procesión en 1914. Heraldo

Esta tradición se perdió a mediados del siglo XX y no se recuperó hasta 2007, aunque a juzgar por lo vivido estos días en la localidad de Campo de Daroca goza de buena salud y hay cantera suficiente para seguir adelante: son casi cien protagonistas los que participaron en el Santo Entierro, entre los hermanos de la cofradía de la Sangre de Cristo, los soldados de la compañía de romanos y otros personajes extraídos del Antiguo Testamento como Moisés, Abraham o el rey David.

La Semana Santa de Used está declarada como Fiesta de Interés Turístico de Aragón desde 2017.Se trata de «un festejo popular muy arraigado en la localidad, con activa participación de la población, en la que tiene un notorio enraizamiento», según el texto por el que recibió la distinción. Las celebraciones están documentadas, al menos, desde 1911 y cuentan «con diferentes personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento e, incluso, de los evangelios apócrifos».

La procesión de Used, con la guardia romana en primer término, el pasado viernes. Ángela Ibáñez

El acto más importante es la dramatización del Prendimiento de Cristo, la procesión vespertina del Jueves Santo y, por descontado, el desfile de la guardia romana. La Asociación de los Amigos de los Soldados Romanos de Used se constituyó en 2009 y desde entonces –y con la asesoría de historiadores– preparan sus tambores, sus cornetas, sus corazas, sus yelmos con banda roja, sus fajas...

«En 2006, el Ayuntamiento de Used organizó una exposición en la que se exhibieron algunos elementos que muchas familias habían conservado de los trajes originales que llevaron sus abuelos», explica Alberto Sánchez. «Mucha gente había conservado los cascos y las espadas, pero parece que no quedaba ya ninguna de las telas hasta que dimos con esta pequeña ‘falda’, que no tiene apenas valor económico pero sí un enorme valor sentimental, histórico y etnográfico para el pueblo».