¿Me podéis ayudar? No tengo ganas de vivir

"Como la mayoría de pacientes de atención psicológica recurrí a Asapme después de una crisis emocional a caballo entre la ansiedad, la ira y una tremenda apatía, en la que ni yo misma sabía qué podía hacer o qué necesitaba para solucionarlo. Llamé buscando ayuda. El número me lo pasó mi madre que, preocupada desde otra comunidad autónoma, no pudo hacer otra cosa que buscar alguna solución para una frase que no me imagino lo dura que pudo haber sido escuchar de parte de su hija: a veces pienso que no estaría mal cruzar la calle y no vivir más".

Así cuenta Kelly Andrade las razones que la llevaron a acudir a El Sitio de mi Re-Creo, un espacio donde los profesionales de Asapme ofrecen, de forma gratuita, servicios para familias en situación de riesgo psicosocial, bonificando el coste, independientemente del lugar de Aragón donde vivan. Todo gracias a las nuevas tecnologías de la información, con las que se puede acceder al programa de forma ‘online’, lo que favorece la participación de menores, jóvenes y familias del ámbito rural.

Actualmente, el número de menores y jóvenes que necesitan apoyo psicosocial ha aumentado exponencialmente, llegando a colapsar las listas de esperas de salud mental. Y de esta necesidad surgió este proyecto, un espacio donde se trabajan todas las áreas de la educación emocional, potenciando su desarrollo integral.

"El Sitio de mi Re-Creo tiene el objetivo de dotar a menores, jóvenes y sus familias, en riesgo de exclusión psico-social y pobreza, de un espacio innovador donde puedan recibir atención psicológica individualizada; apoyo educativo adaptado a su curso y problemática; y educación emocional para participantes y familias. Nosotros nos encargamos de aportarles los recursos necesarios para su óptimo desarrollo, contrarrestando la brecha social. Entre otros muchos servicios, les ofrecemos terapia psicológica individualizada y grupal, así como refuerzo educativo gracias a programas de acompañamiento escolar en primaria y secundaria", afirma Cristina Sáchez, trabajadora social de Asampe, responsable del proyecto.

El Sitio de mi Re-Creo nació como un espacio de intervención, prevención y promoción de hábitos saludables. Por ello, todas las actividades se diseñan enfocadas a la infancia, juventud y sus familias. Una actividad que cuenta con la participación de personas voluntarias que, "tras recibir la formación necesaria, colaboran en todas las iniciativas con profesionales de la psicología, trabajo social y la psicopedagogía. Formamos agentes de salud comunitarios que consiguen replicar los beneficios de este proyecto", explica Cristina Sánchez.

Consuelo y respuestas

En el caso de Kelly, ella ha encontrado "consuelo" desde el primer momento en el que llamó a Asapme "temiendo que, como en la mayoría de instituciones públicas, recibiría una respuesta apática de una persona que me recogería los datos para proceder a ponerme en lista de espera, de mínimo dos meses en los que no sé qué hubiese podido pasar. Sin embargo, me encontré con una voz amable, que se esforzó en darme a entender que lo que me pasaba no era un capricho y que buscaría la manera de ayudarme", recuerda.

Poco a poco, y tras un tiempo de terapia y observación, Kelly asegura que ha encontrado herramientas para "comprender y empatizar conmigo y con mi entorno; comunicar mis necesidades, recobrar las ganas de crear cosas nuevas y hacer las paces con la culpabilidad que la mayoría de las personas con un problema mental sentimos. Porque, al ser una dolencia invisible, llegan muchos momentos en los que te cuestionas tu valía o poder como persona", afirma.

Y en esta reafirmación juegan un papel muy importante el trabajo desarrollado en El Sitio de mi Re-Creo, donde se ahonda en aspectos como problemas curriculares, fomento de la autoestima, comunicación asertiva, resolución de conflictos o control de la ira.

"Desde Asapme infanto-juvenil creemos que la mejor herramienta para una sociedad con una buena salud mental se basa en la prevención y educación emocional desde la infancia, por ello trabajamos, día a día, en proyectos como El Sitio de mi Re-Creo, porque la felicidad de la infancia es trabajo de todos", concluye Cristina Sáchez.