Aragón remitirá a las comunidades el documento para la mejora de la Sanidad tras incorporar 98 sugerencias

El Gobierno autonómico sigue adelante con su plan para liderar una estrategia para solucionar, a medio y largo plazo, el déficit de profesionales que afecta a todas las regiones y paliar otros problemas comunes con el objetivo de evitar el “colapso” sanitario. Para ello, el presidente de Aragón, Javier Lambán, junto a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, presenta este miércoles a los agentes sociales la Iniciativa Aragonesa para la sostenibilidad y la eficiencia del Sistema Nacional de Salud, tras el periodo de participación y la recepción de aportaciones en la que se han incorporado 98 propuestas de 32 colectivos. El texto se remitirá ahora al resto de comunidades autónomas.

Lambán ya trasladó en enero a distintas entidades, sindicatos y asociaciones de pacientes el documento inicial, que previamente había anunciado en el Debate del Estado dela Comunidad, para abrir un plazo para recoger propuestas y sugerencias. Este miércoles, la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli ha acogido la presentación del texto final, que ahora se enviará a las comunidades autónomas para iniciar un debate nacional. El presidente autonómico ha reconocido que, dada la cercanía de las elecciones del 28 de mayo, "no dará tiempo a grandes cosas". "Estamos prácticamente en campaña electoral, pero eso no quiere decir que se tenga que dejar de trabajar y nos dediquemos exclusivamente al puro debate electoral", ha señalado, con la vista puesta en que este documento por la Sanidad sea abordado en la Conferencia de Presidentes. "El problema de la Sanidad no va a dejar de existir en los próximos meses", ha subrayado.

Tal y como ha explicado Lambán, Aragón “es una de las Comunidades que más ha aumentado el gasto en sanidad en el último presupuesto”, con una ratio de profesionales sanitarios que sitúa a la región “a la cabeza” de todo el país. “Hemos dado a conocer cómo queda el transporte sanitario urgente y problemas como las listas de espera se están resolviendo de manera satisfactoria, incluso a un ritmo superior al previsto”. “Esto -ha dicho- debe servir de tranquilidad a los aragoneses, contamos con una de las mejores sanidades públicas del país”. Pero “eso no impide que seamos conscientes de los problemas que tiene la sanidad aragonesa y española en su conjunto, que en muchos casos son los mismos”. Se impone así, ha asegurado, “una reflexión del estado actual de la Sanidad en el país para resolver un problema común”. Y de ahí surgió esta iniciativa aragonesa, que se estructura en cuatro pilares: un nuevo pacto de financiación autonómica, la incorporación y decaimiento de las prestaciones del sistema de salud, mejorar la atención a la dependencia en las personas de alta necesidad médica y social y una planificación de profesiones sanitarias y sociosanitarias que atienda a las necesidades de la población”.

Antes de acceder a la Sala de la Corona, Lambán ha subrayado algunas cuestiones sobre las que es necesario actuar, como "el problema de financiación pública de la sanidad" o la "falta de profesionales, sobre todo en el medio rural, para dotar las plazas que dejan de cubrirse por jubilación", que sobre todo se nota en verano, ha dicho. Hay que "revisar" las plazas mir ("que siguen siendo insuficientes pese al esfuerzo del Gobierno de Sánchez") y las matrículas en las universidades de Medicina. "Hay que abordarlo ya, porque en el mejor de los casos surtirá efecto en seis o siete años", ha indicado. Es un problema "que tienen todas las comunidades con un fuerte componente rural, como es Aragón".

"Se ha apuntado, y nosotros hemos aceptado, que es fundamental un gran pacto nacional por la Sanidad, se ha reforzado la idea de una agencia estatal que decida sobre las carteras de servicios que se ofrecen, que sean homologables las decisiones que se adoptan, el precio de los medicamentos, reforzar la coordinación entre Servicios Sociales y sanitarios para tratar a una parte importante de la población que son las personas dependientes", ha resumido. Es un documento "que plantea un debate", seleccionando los temas sobre los que reflexionar para buscar soluciones.