Participa | ¿Cómo gestionas el uso del móvil de tus hijos?

¿A qué edad es conveniente que los niños tengan móvil propio? Es la eterna pregunta que muchos padres y madres y la decisión más difícil a la que se enfrentan. ¿Hay que retrasarlo lo máximo posible? ¿Adelantarlo para enseñarles a hacer un uso responsable?

El Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (Ontsi), dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización, hizo una radiografía de los hábitos de los más pequeños en el informe 'El uso de la tecnología por los menores en España 2022'. El primer dato llamativo es que el 22% de los menores de 10 años disponían de un móvil, porcentaje que se elevaba hasta el 96% en el caso de los niños de 15 años. Si se bajaba el listón de edad a los 13 años, casi nueve de cada diez menores tenían teléfono.

La pandemia por la covid-19 influyó en los hábitos digitales de los menores de 16 años, que se han convertido en grandes consumidores de internet.

La utilización de las nuevas tecnologías por parte de los menores parece no tener freno. Y es algo que interesa a los progenitores.

A continuación, HERALDO les propone una encuesta para conocer las tendencias de los padres en cuando al uso de estos terminales en manos de sus hijos.

Esta encuesta no solo se reduce al ámbito familiar, si no también en el educativo, donde se argumenta que puede ser un elemento de distracción, también alimentar los conflictos y, además influir en los casos de acoso escolar. No obstante, también puede ser un gesto que distinga clases sociales con lo que puede generar desigualdades entre el alumnado.

¿Cree que es necesaria una regulación de su uso en el ámbito escolar? ¿Qué opina del hábito de dejar a niños pequeños con el móvil para que se entretengan? ¿Controla usted los contenidos que sus hijos comparten en sus cuentas o ejerce algún tipo de vigilancia? Son algunas de las preguntas que se puede encontrar en este cuestionario.