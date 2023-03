Miguel Tellado: "Tenemos las puertas abiertas para todos los que crean en el proyecto de Azcón"

¿Qué importancia tiene para Alberto Núñez Feijóo que Jorge Azcón sea el próximo presidente de Aragón?

Estamos en un contexto de cambio donde en toda España la ciudadanía demanda cambios de gobierno a nivel nacional. Jorge Azcón será un gran presidente de la DGA y eso es lo realmente importante. Tiene una magnífica carta de presentación, que es su gestión al frente del Ayuntamiento de Zaragoza. La receta mágica de Azcón es que se puede bajar impuestos, blindando los servicios públicos, atrayendo nuevas inversiones y reduciendo la deuda pública. El ciclo de Lambán ha acabado y es un presidente con poco peso político en la esfera nacional.

¿Acertó Azcón cambiando la alcaldía de la quinta ciudad de España por disputar a Lambán la presidencia de la DGA?

Ha hecho un ejercicio de responsabilidad. Los políticos están obligados a coger muchas veces el camino más difícil. Azcón tenía garantizada la mayoría absoluta el 28-M como alcalde de Zaragoza por la gestión de estos cuatro años y ha preferido lo menos cómodo que es optar a la presidencia de Comunidad. Trasladar el modelo de Zaragoza a toda la Comunidad será positivo.

¿Le podría perjudicar haber sido alcalde de Zaragoza a la hora de captar votos en Huesca y Teruel?

Todo lo contrario. Un político necesita demostrar una trazabilidad, tener una hoja de servicios, y la hoja de servicios de Azcón como alcalde ya la querría para sí cualquier candidato a cualquier presidencia de una Comunidad. Lejos de restar, sumará.

¿Qué peso tuvo Génova en la decisión de Azcón?

Siempre entendimos que era una decisión personal. No tengo dudas de que será el próximo presidente de la DGA.

¿Con tantos votos como para gobernar en solitario?

Ese es el objetivo y dependerá de lo que deseen los aragoneses. Un gobierno único y unido garantiza más estabilidad política e institucional y eso es lo deseable.

¿Conoce a Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe?

Sí. No personalmente, pero sí.

Se dice que tiene la llave del próximo Gobierno de Aragón.

La llave la tienen los votantes. Desde que Azcón confirmó la candidatura, estamos experimentando un alza electoral semana a semana. El escenario está abierto y no hay que descartar nada.

¿Optarían, entonces, por un Gobierno del PP en solitario con apoyo externo de Vox?

La política de pactos cuando los ciudadanos hablen le corresponde a Jorge Azcón. En su mano estará decidir cómo se conforma el Gobierno si no conseguimos los votos para poder gobernar solos. Dejemos que el ciudadano decida. Nuestra aspiración es ganar y gobernar solos.

¿Es la línea que se marcarán en Génova para todas las autonomías y las municipales?

La política le corresponderá a cada uno de nuestros candidatos. Las decisiones sobre Aragón se deben adoptar desde Aragón.

Ciudadanos y el PAR sumaron 155.000 votos y 15 escaños en 2019. Y ahora están en crisis. ¿Será el PP el más beneficiado por ello?

Si dividimos el voto del centroderecha, al final quien gana es la izquierda y el PSOE. Estamos viviendo una concentración del voto del centroderecha en las siglas del PP, con la intención de lograr grandes mayorías, ganar y gobernar. Hay mucho votante socialista que prefiere a Nuñez Feijóo que a Sánchez. Y hay socialistas que se sienten defraudados por los barones socialistas que con la boca pequeña critican a Sánchez y luego le dan su apoyo. Todos los barones van a sufrir un desgaste tremendo. Lambán y Sánchez son las dos caras de la misma moneda que se llama partido sanchista.

¿No cree que barones críticos como el aragonés Javier Lambán van a marcar más distancia con Sánchez?

Lambán no va a querer que Sanchez pise Aragón durante estos meses hasta el 28-M. No conseguirá que la ciudadanía no sea consciente de que Lambán es el representante de Sánchez en Aragón.

¿Hacia dónde va a ir el PP nacional, al centro, a la derecha?

Estamos recogiendo votos de todas partes. Somos un partido previsible y conocido. Nuestro líder tiene una hoja de servicios de 13 años como presidente que revela tres cuestiones: la importancia de la gestión, de la moderación como forma de entender la política y que cuando uno es elegido presidente lo es para todos. Feijoo será un presidente de todos, que busca en la moderación una forma de hacer política. Estamos para solucionar problemas.

Vaticina Lambán que habrá muchos tránsfugas en las listas electorales del PP. ¿Será así?

Lambán tiene que preocuparse porque los votantes socialistas abandonan el partido y se vienen al PP. Un tránsfuga es el que con su voto abandona la disciplina del gobierno para cambiar un gobierno. Un tránsfuga es lo que sucedió en Huesca. Cuando alguien abandona un partido y se va a otro no es transfuguismo. A veces hay partidos que abandonan a sus votantes. Eso ha pasado en el PSOE desde que lo dirige Pedro Sánchez.

Cuando te señalan por implosionar partidos, ¿llevar en las listas a resentidos con esa formación suma o resta?

Somos un partido con las puertas abiertas y no le preguntamos a nadie de dónde viene, sino adónde quiere ir. Somos el partido del cambio en España y Aragón y se está sumando mucha gente. No sobra nadie. Tenemos las puertas abiertas para dar cobijo a todos los que crean en el proyecto de Feijóo y de Azcón. Bienvenido sea todo el que encuentre en nuestro partido el cambio que Aragón necesita. No hay mayor transfuguismo que cuando un partido traiciona a sus votantes; eso ha ocurrido en España y Lambán es parte de ello.

¿Cuándo se conocerán las candidaturas en Aragón?

La elaboración y presentación es competencia de cada candidato en su ámbito. Le corresponde a Azcón y a Natalia Chueca en la capital decidir cuándo, cómo y la confección.

¿Tendrán libertad absoluta al incluir los nombres?

Absoluta.

¿Qué ocurrirá con las listas para las elecciones generales de diciembre?

Esas las elabora el comité electoral nacional, pero queda mucho para eso.

¿Qué papel jugará Javier Campoy?

Es miembro de la dirección general del partido. Colabora activamente en el área del coordinador general y es un puntal dentro de la organización nacional. Aglutina gran conocimiento de la política autonómica y nacional y está siendo una pieza clave para la dirección nacional.

¿Cómo ha visto al PP-Aragón? ¿Está unido?

Todas las organizaciones autonómicas están muy a punto. Asumiendo la responsabilidad. La gente nos pide ganar las elecciones y deposita en nosotros la necesidad del cambio. Creo que en el PP Aragón hay mucha ilusión, responsabilidad porque en nuestras manos está no fallar a la gente que quiere que el cambio se materialice el 28-M. El partido está más unido que nunca. El liderazgo de Azcón es indiscutible, se ha dejado acompañar de personas que suman de forma colectiva. Es un proyecto colectivo y plural, y esas son armas fundamentales para la victoria electoral.

Azcón asumió la presencia en tiempos de Pablo Casado. ¿Influye en su relación con Génova?

Azcón es el presidente que han querido los aragoneses tener. A Azcón no le ha elegido ni Pablo Casado ni Feijóo, sino sus compañeros en Aragón. Somos un partido nacional, pero tenemos un respeto por la autonomía de los territorios. El mayor aval de Azcón es que ha sido elegido por sus propios compañeros, y eso conforma un gran liderazgo.

¿Esperaba que la brecha Casado-Feijóo fuera a sanar tan pronto?

Hace un año el PP estaba en una situación compleja. La fuerza de nuestra militancia nos ha permitido no solo superar ese momento sino en 12 meses constituirnos en alternativa real a Pedro Sánchez. Es un éxito colectivo. Somos un partido con mucho músculo electoral. Tenemos unas expectativas electorales que ya querría para sí el PSOE.

¿Qué ganaría Aragón si Feijóo se convierte en diciembre en presidente del Gobierno?

Sería útil para Aragón la confluencia de un líder autonómico como Azcón presidiendo la DGA y Feijóo en la Moncloa, por la sintonía personal que tienen y porque esa conexión sería útil. Si algo comparten Feijóo y Azcón es una forma de entender la política desde el servicio público, la moderación, el pragmatismo, y esa forma de entender la política es útil para que las instituciones funcionen. Azcón ha demostrado que no era el alcalde del PP sino el alcalde de Zaragoza. Aragón tiene serios problemas. Uno es la sanidad pública.

¿Esa sintonía serviría para que si Azcón no es presidente de la DGA pudiera tener cabida en el equipo de Feijóo a partir de diciembre?

Jorge Azcón ya forma parte del equipo de Núñez Feijóo. Es el representante de Feijóo en Aragón. Ya forma parte de ese equipo. No tengo ninguna duda de que va a ganar las elecciones.

¿Qué le hará más daño a Sánchez la ley del 'solo sí es sí' o el caso 'Mediador'?

Cualquiera de las dos cuestiones avergonzarían a cualquier gobierno y a cualquier partido. Creo que son igual de graves. Comparar es equivocarse. El daño de la ley del 'solo sí es sí' es irreparable. Ya hay 800 reducciones de pena y puede acabar beneficiando hasta a 4.000 agresores sexuales. El problema de Sánchez es que el no nombró a la mitad de su gobierno. Y como no lo nombró, no lo puede cesar.

Pero puede romper la coalición. ¿Por qué no lo hace?

En el fondo da igual. Creo que Sánchez es tan responsable como el resto de sus ministros de lo que está sucediendo. Si le queda un poquito de honestidad, debería convocar elecciones cuando antes.

El IPC de los alimentos se ha disparado un 16% en un año. ¿Cómo bajaría los precios el PP?

Proposimos al Gobierno incluir en la rebaja del IVA los productos de primera necesidad, como la carne, el pescado y las conservas, y mantener la bonificación de 20 céntimos en combustible. En España hace falta un Gobierno que trabaje en la dirección correcta con una política económica sensata y prudente.

¿Hay motivos para un moción de censura?

Una moción abocada al fracaso porque la aritmética parlamentaria no la hace posible es, al final, un balón de oxígeno para el presidente de turno. El mayor beneficiado de la moción de censura de Vox se llama Pedro Sánchez.

Si el PP votó 'no' a la primera moción y ahora se abstiene, ¿es porque está más cerca de Vox?

Queremos trasladar el mensaje de que no participamos porque es imposible que salga y una moción que da una victoria parlamentaria a Sánchez es un error. Hay motivos de sobra para cambiar de gobierno, pero solo es posible votando, en urnas, y que hablen todos los ciudadanos.

¿Cómo valora la coalición Alfonso Fernández Mañueco (PP)-Juan García Gallardo (Vox) en Castilla y León?

En Castilla y León el Gobierno está resolviendo la situación de la Comunidad. Está poniendo medidas frente a la crisis ante la inacción del Gobierno de España. Corresponde a los castellanos y leoneses decidir al final de la legislatura si el Gobierno ha funcionado o no. A Mañueco le hubiera gustado más gobernar en solitario, pero no fue posible porque el PSOE se negó a que gobernara, a pesar de ser la lista más votada.

Si se aplicara la lista más votada, Azcon tampoco sería alcalde de Zaragoza...

Las reglas de juego afectan a todos. Hemos presentado un plan de regeneración democrática con medidas para despolitizar las instituciones y en el ámbito municipal se plantea un pacto entre los partidos para modificar la legislación para que gobierne la lista más votada. Solo faltaría que el PP se viera obligado a aplicarse autorrestricciones cuando los demás no están de acuerdo.

¿Qué pronóstico tiene para las autonómicas y las municipales en Aragón el 28 de mayo?

No me gusta hacer quinielas porque sería frivolizar con algo muy importante. Mi percepción es que hay pulsión de cambio. 2023 es el año del cambio y va a empezar el 28 de mayo. Si hace un año todo estaba difícil para el PP, un año después aspiramos a todo en todos los sitios. Y eso es decir mucho.