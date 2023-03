Las víctimas del terrorismo piden en Zaragoza "que se llegue hasta el final en las investigaciones"

Hace 19 años se produjeron una serie de explosiones en cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid causando más de 190 muertos y 2.000 heridos en lo que sería el mayor atentado terrorista de la historia de España. Este sábado, Zaragoza ha rendido homenaje a las víctimas de aquella tragedia en un acto emotivo en el que se ha reclamado memoria y dignidad para los afectados, que reclaman justicia más efectiva y "que se llegue hasta el final de las investigaciones".

Al homenaje han acudido varios representantes políticos del Ayuntamiento y de las Cortes, entre los que se encontraba Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, además de los miembros de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y su presidenta, Lucía Ruiz. "El 11-M quedó marcado en la memoria por un cruel atentado hace 19 años. España sufrió el atentado terrorista más cruel de nuestra historia", ha dicho Azcón. Por ello, Zaragoza quiere tener en la memoria a las víctimas de aquel ataque. "Mantener viva la memoria es la mejor forma de recordar a los afectados y a quienes carecen de moral y valores como son los terroristas", ha desarrollado el alcalde.

Por su parte, Lucía Ruiz ha destacado que "es realmente necesario que los jóvenes sepan lo que ocurrió". "No podemos permitir que la historia del terrorismo se cuente con manipulaciones. No podemos permitir que se siga humillando a las víctimas del terrorismo", ha dicho la presidenta de AVT. Además, se ha lamentado de que algunos de los casos de estos ataques están todavía sin resolverse. "Duele mucho que haya casi 300 casos sin resolverse", ha expresado, a la vez que ha reclamado "una justicia efectiva y que se llegue hasta el final de las investigaciones".

Del mismo modo, ha criticado el traspaso de los presos etarras a las cárceles del País Vasco y Navarra. "Estos traspasos no son por la Ley Penitenciaria. No creemos en reinserciones interesadas ni peticiones de perdón de formulario", ha detallado Ruiz. También ha recriminado que hay "cuentas pendientes sin saldarse" con el terrorismo yihadista. "España todavía no tiene un protocolo en caso de un ataque de este tipo", ha añadido la presidenta de la asociación, que ha roto a llorar tras su intervención. A las autoridades se ha dirigido para finalizar: "No nos abandonéis, no somos del pasado, somos del presente".