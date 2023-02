"Cada día, las profesionales me estimulan, ayudan, motivan y animan. Me ayudan a saltar obstáculos"

"El programa de acompañamiento me aporta muchos beneficios. Las profesionales me estimulan, ayudan, motivan y animan. Me hacen sentir que no estoy sola con mis pensamientos, los comparto y si son negativos se tornan a veces a ridículos porque le doy importancia a cosas que en realidad no tienen. Me ayudan a saltar obstáculos". De esta manera explica Montse, una de las usuarias de la propuesta ‘Tejiendo redes para la inclusión’, sus sensaciones desde que forma parte de este programa, que tiene como principales objetivos mejorar la autonomía y la inclusión social de más de una treintena de personas con enfermedad mental en el medio rural aragonés.

"El programa ha permitido crear un Espacio de Atención Social Comunitaria (EASC) en el centro de rehabilitación y apoyo psicosocial que la Fundación Rey Ardid gestiona en Calatayud, formado por un psicólogo y un trabajador social, para atender a personas con problemas de salud mental en las comarcas de Calatayud, Aranda, Daroca y Valdejalón en su entorno", explica Raquel Saz, psicóloga del EASC, quien recuerda que este programa también ha permitido "acompañar a un mayor número de población que, por diversos motivos, como pueden ser la dispersión geográfica, la falta de transporte público, el hecho de no disponer de vehículo propio o por problemas de índole económica, no pueden acudir a otros recursos", afirma.

Una iniciativa que, al acercarse hasta estos lugares, también ha favorecido la detección de casos de personas que se encontraban en riesgo de exclusión social. Y todo lo que esto conlleva, ya que los profesionales que las atienden velan por su calidad de vida y les acercan a otros recursos, como los centros de salud, las unidades de salud mental o los servicios sociales, apoyos que, en algunos casos, desconocen su existencia

Brindar oportunidades

Otra de las grandes ventajas de ‘Tejiendo redes’ es que permite trabajar con los beneficiarios algunos aspectos de la vida cotidiana que no se pueden hacer desde otros recursos. Es el caso, por ejemplo, de la organización de estancias del hogar, la planificación de menús semanales en base a los alimentos de los que se dispone, la toma de medicación, o la planificación de ocio y tiempo libre contando con los recursos del entorno, etc.

"Yo soy una persona tímida y retraída y me brindan una gran ocasión para hablar de muchas cosas. Los miembros del EASC son unas personas con las que mantengo una relación de amistad. Incluso puede ser algo mucho mejor porque son profesionales y saben cómo ayudarte. Yo les cuento todo, hasta lo más insignificante para que me ayuden. Es un chollo tener a estas personas que te ven una vez a la semana y que se prestan a hacer todo tipo de cosas: me ayudan a preparar el menú, comprar gastando sólo lo imprescindible, entender una lavadora nueva, ir a Hacienda o a algún sitio oficial, etc", indica Montse.

Ella considera que este acompañamiento es muy necesario, al menos una vez a la semana, ya que, de esta manera, "puedo hablar de cómo me siento y mantener mi salud mental. No me gustaría que dejasen de hacer esta labor conmigo, aunque pienso que estas cosas no son para siempre porque hay más personas como yo que también necesitan de su ayuda. Acuden a mi casa todos los lunes. Estos días son diferentes, estoy más animada cuando vienen y cuando se van estoy ilusionada y con ganas de hacer las tareas de casa. También puedo hacer cosas que antes no hubiera podido hacer, como participar en la radio, hablar y leer en público… Todo esto me hace feliz", afirma.

Conocer el entorno

Además, los responsables del programa afirman que, gracias a esta iniciativa, también pueden conocer el entorno de la persona y la manera en la que se desenvuelve en él. Conocen sus relaciones con los vecinos, las rutinas diarias o las condiciones de habitabilidad de la vivienda, etc. "Esto nos permite realizar una atención más continuada, estrecha y horizontal", apunta Raquel Saz.