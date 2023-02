La ejecutiva de Sánchez Garnica cree que el juez les "legitima" y afines a Aliaga lo ponen en cuestión

Dos visiones distintas de una misma decisión judicial. La Justicia ordena repetir en seis meses el XV congreso del PAR, estimando, parcialmente, la demanda presentada por Xavier de Pedro Bonet. Aunque decreta en su auto la ejecución provisional de la sentencia dictada el pasado 28 de noviembre de 2022. El juez deniega la parte de la demanda en la que se le solicita el cese en sus funciones de la Comisión Ejecutiva. Y es aquí donde divergen la ejecutiva actual, la que preside desde el viernes Clemente Sánchez Garnica al prosperar la moción de censura, y los que siguen cercanos a Arturo Aliaga.

La ejecutiva actual considera que el fallo "les legitima" y abre un nuevo escenario que avala su apuesta". Una apuesta que pasa por la convocatoria, esta misma tarde, de unas primarias que se celebrarían a inicios de marzo. Aún no ha confirmado Alberto Izquierdo, que será restituido como vicepresidente de la Diputación de Teruel, si optará a liderar la lista a las elecciones autonómicas el próximo 28 de mayo. El viernes, antes de la ejecutiva extraordinaria, se limitó a decir que solo hay que estar al corriente de las obligaciones con el partido, y él lo está.

Fuentes cercanas a Arturo Aliaga, expresidente del PAR, recordaron que el vicepresidente de Aragón ya insistió el 2 de diciembre en que era necesario "cumplir la ley, ejecutar la sentencia y no demorar el proceso". A pesar de ello, el 16 de enero "se recurrió por parte de algunos miembros de la Ejecutiva" en contra de su criterio. " No ha servido para nada. Lo único que ha hecho es retrasar el proceso de hacer listas y cumplir la sentencia (repetir el Congreso), advierten. En su opinión "no es normal" que "los que han hecho una moción de censura (el 55% de la ejecutiva, que tiene el 5% de los votos del territorio)" declinaran buscar acuerdos "pensando en la gente del territorio". "Probablemente deberían tener algún conocimiento de que la sentencia daría la razón a Arturo Aliaga y por eso no quisieron hablar, deslizan. Sostienen, además, que "la sentencia solo faculta a la actual ejecutiva para organizar el Congreso, para nada más". Por ello, aseguran que cualquier acción "podría ser ilegítima" y eso les "preocupa".