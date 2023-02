Karting sobre hielo, la nueva atracción de la que se pudo disfrutar en Jaca gracias a las nevadas

El circuito de karting de Jaca, ubicado en el polígono Campancián (en el aparcamiento de Carrefour) se convertía hace unos días en un referente en el país, al ofrecer una nueva atracción única: el karting sobre hielo. Las nevadas de finales del mes de enero cubrieron con hasta casi 35 centímetros de nieve la capital jacetana. Una nieve que después se convirtió en hielo, debido al brusco descenso de temperaturas que se mantuvieron varios días con hasta -10 grados bajo cero.

Esto llevó a Pere Planadevall, propietario de Karting Jaca a adaptarse a las circunstancias, creando un circuito de hielo. No fue fácil acondicionar y mantener la pista con hielo, pero le permitió mantener abierto el circuito 10 días, ya que de no haber sido por esto, hubiera tenido que cerrar. Y así el de Jaca se convirtió en el único karting sobre hielo del país, de ahí que acudieran, sólo para pilotar, personas de toda España.

Pere conoce muy bien el mundo de los circuitos de kart sobre hielo. Puso en marcha en la temporada 2012-2013 el Ice Kart de Formigal, fruto de juntar sus dos pasiones, la nieve y la gasolina. En 2014 combina la temporada de invierno sobre hielo en Formigal y la de verano sobre asfalto en Jaca. El año siguiente, continúa el con el circuito sobre hielo en Formigal, creó una pista de conducción para coches en el balneario de Panticosa y realizó la temporada de verano sobre asfalto en Jaca. Pero en 2016 tuvo que abandonar el hielo por invialidad técnica, ya que “por muy cabezón que sea, España no está en la latitud adecuada”, por lo que “sólo hago temporada de verano en Jaca”. Y desde entonces no ha vuelto a cerrar el circuito de la capital jacetana.

Tras las últimas nevadas y al ver las bajas temperaturas posteriores, decidió volver al hielo. “Ha sido alucinante y nos puso en el mapa porque vinieron pilotos de todas partes, incluso de Canarias”, recuerda. Fue todo un éxito. Pero también reconoce que le fue complicado mantener el hielo. Primero tuvo que pisar la nieve del circuito con su coche, “luego seguí como pude porque en Formigal tenía máquinas pero aquí no, así que a mano, con rastrillo y palas”, explica. Además todas las noches regaba la superficie para que se hiciera más hielo “y a la vez rezando para que hiciera frío”. No tenía mucha confianza en que fuera a ir bien, pero “ha sido una buena experiencia que no sé cuando se volverá a repetir, porque tienen que darse muchas condiciones”.

Una vez listo el hielo adecuó los karts, con ruedas de clavos, 132 en cada una. Y a disfrutar. “El derrape controlado es lo mejor al volante”, reconoce. Conducir sobre hielo supone “una sensación diferente y algo único”. El circuito duró 10 días, e incluso se pudo patinar con patines de hielo. Ahora la experiencia continúa en seco, sobre asfalto, como una interesante propuesta para niños y mayores, tanto en verano como en invierno. Se puede recorrer su circuito en kart individual, junio o doble (adulto+niño).