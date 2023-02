José Luis Simón: "En Aragón hay cientos de terremotos al año"

Terrible, lo ocurrido estos días en Turquía y Siria.

La geología, a veces lamentablemente, siempre está detrás de muchas cosas que ocurren y de muchas de las cosas que nos preocupan a los seres humanos.

Se cree el ser humano tan importante, y apenas es nada...

Sin duda, es un mensaje que nos envía la Tierra de que el hombre es insignificante en la inmensidad infinita del universo. Somos muy pequeños en comparación con el universo e incluso con el planeta, y muy efímeros en el tiempo comparados con lo que es la historia de la Tierra (4.600 millones de años) y de la vida.

¿El terremoto nos recuerda una vez más nuestra vulnerable condición humana?

El concepto que sitúa al hombre en el centro se cuestiona. El humanismo del Renacimiento nace ahí y pone al hombre en el centro. Curiosamente, ese movimiento promovió la ciencia, una ciencia que luego demostró que somos mucho más pequeños de lo que creemos. Reflexionar sobre nuestra verdadera condición limitada es imprescindible. Lamentablemente, catástrofes como las de Turquía y Siria lo vuelven a poner de manifiesto.

¿Esperaba el terremoto?

El lugar en el que ha ocurrido era previsible. Es una zona de borde de placa. La litosfera está formada por distintas placas que se mueven entre sí. Justamente, entre Turquía y Siria, no coincidiendo con la frontera, se encuentra uno de los límites. No de las grandes placas, pero sí de las placas de segundo orden. Es la placa de Anatolia. Los terremotos más o menos se sabe dónde van a ocurrir, pero no cuándo.

Ha sido terrible.

Ya se habla de más de 20.000 muertos. El último terremoto con cifras escalofriantes fue el de Haití, que fue tremendo. En Europa (consideramos esa zona Europa), hace décadas que no había algo semejante.

En España, el más próximo en el tiempo fue el de Lorca.

Lorca tuvo una magnitud de 5,1. Este ha sido de 7,8. O sea, muchísimo más. Porque cada grado que sube la magnitud, se multiplica por 10 la energía total que desata el terremoto. Es decir, con casi tres órdenes de magnitud (de 5 a casi 8), estamos multiplicando casi por 1.000 la energía liberada, la capacidad destructiva del terremoto de Lorca.

¿Existe peligro real en España?

España no se encuentra al nivel de peligro de Turquía. La zona del Mediterráneo es una segunda zona a nivel global de peligro sísmico. La primera zona o megazona es toda la periferia del Pacífico: desde los Andes a todo el oeste de Estados Unidos, Alaska, Japón, China, Filipinas… Es todo el borde de la placa pacífica. La segunda región en importancia es la zona mediterránea, pero la zona oriental (Turquía, Oriente Medio) tiene más peligro en los últimos siglos que la parte occidental, donde estamos nosotros.

¿Y el terremoto de Lorca?

La península Ibérica ha sufrido menos terremotos que Grecia o Italia; pero el terremoto de Lorca lo tenemos bien cerca y es una prueba de que España no está exenta de peligro, particularmente la zona de las cordilleras béticas. Desde Málaga a Alicante, aproximadamente.

¿Y Aragón?

Aragón no es como las cordilleras béticas, pero el peligro tampoco es cero. Habría que distinguir la zona pirenaica y la cordillera Ibérica turolense y zaragozana. Desde luego, hay fallas de la corteza capaces de producir terremotos.

O sea…

En Aragón hay miles de terremotos al año. Que se registren por ser lo suficientemente grandes como para que se sientan en las estaciones sismológicas, al menos cientos. Hablamos de terremotos muy pequeños que el ser humano no los percibe. En la estación de Celadas, en Teruel, se detectan a partir de una magnitud de 1,4. El ser humano los percibe a partir de 2 o 2,5. Nada comparable con el terrible terremoto de Turquía y Siria.