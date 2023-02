Devoción matinal y fiesta vespertina para celebrar Santa Águeda

La fresca mañana no invita a hacer largas filas pero “la tradición y la devoción obligan”. Miles de zaragozanos -no solo mujeres, también hay mucho consorte y acompañante masculino- están rindiendo a estas horas honores a Santa Águeda, en la iglesia del Portillo, donde los fieles pueden venerar (desde la covid ya no se besa) la reliquia que se conserva en Zaragoza desde tiempos de Carlos V: un trocito de cráneo de la mártir en un recipiente de plata.

Muchos de los presentes aseguraban que nos lo perdían ningún año. "Venimos a pedir por la salud de los pechos y este año, también, por que en el parto de mi sobrina vaya todo bien”, decía una zaragozana a las puertas del templo. Santa Águeda -recordaba esta vecina del barrio- “es también protectora de madres y nodrizas” y por eso le tenemos tanta fe las mujeres. Al final de la jornada, suelen pasar por el templo zaragozano unas 4.000 personas, que ya ayer protagonizaron un "encuentro orante" a los pies de la patrona de las mujeres. "Por la mañana venimos a ver a la santa y por la tarde volvemos a quedar todas las amigas para merendar chocolate con churros y coger un buen capazo", añadía un la mujer, celebrando que la festividad este 2023 haya caído en domingo.

Junto a las paradas de bus de Conde de Aranda y en la plaza, mientras los feligreses aguardaban su turno para entrar a la iglesia, las voluntarias de Amac-Gema, iban ofreciendo sus lacitos blancos y rosas con el fin de obtener fondos para la investigación contra el cáncer de mama.

Otra estampa clásica de la jornada es la de las mesas de dulces desplegadas en torno a la estatua de Agustina de Aragón: si hace dos días por San Blas reinaban los roscones, hoy es ineludible tomar de postre una tetica de Santa Águeda. “Cada día las hacen de más cosas. Yo me llevo una clásica, de nata con su guinda, pero las venden también de trufa e, incluso, de un relleno que dicen que es parecido a crema de turrón o algo así”, comentaba esta mañana una feligresa, tras asistir a una de las siete misas que hoy se celebran. Estos bollos, recubiertos en la parte superior por una capa de chocolate y bendecidos a primera hora, se vendían entre los 5 y los 12 euros (en función del tamaño) y se despachaban a destajo, al igual que sucede hoy en muchas otras localidades aragonesas en las que se celebra Santa Águeda con comilonas y procesiones: Mequinenza, Escatrón, Zuera, Pedrola, Siresa, Mesones de Isuela, Altorricón o Burgo de Ebro son solo algunos ejemplos.

Restauración del patrimonio

Por los altavoces del Portillo se escuchaba la misa en la que el párroco explicaba las virtudes de la santa de origen siciliano, que prefirió el martirio antes que renegar de su fe cristiana. "Le cercenaron los pechos pero no su fe en Jesucristo", decía, al tiempo que recordaba que “la devoción a Santa Águeda nos invita a seguir reivindicando los derechos de todas las mujeres; nos anima a denunciar las desigualdades, los abusos y las injusticias que sufren cada día”. La festividad también sirve en la parroquia para recordar las palabras del papa Francisco en el nuevo sínodo en el que se mostró partidario de “dar mayor responsabilidad pastoral a las mujeres”.

Quienes se acerquen hoy al Portillo podrán ver también cómo los cofrades de la Oración en el Huerto están llevando a cabo una restauración y limpieza del retablo de la santa. Por un lado, se está reconstruyendo la parte inferior de los retablo (banco y predela) con un fino trabajo de ebanistería para luchar contra las termitas. Por otro, se ha dado más realce a la imagen, de la que han limpiado hasta sus joyas: “Se han reafirmado los engastados en la pedrería, se han sustituido los cristales de circonio rotos y se han reforzado las soldaduras en mal estado”, explican.