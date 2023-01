Las organizaciones medioambientales denuncian ante las Comisarías europeas la destrucción del Pirineo aragonés

Las cinco organizaciones ambientales estatales (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF) han denunciado de manera conjunta ante las principales Comisarías europeas implicadas la asignación de fondos europeos a proyectos de esquí que van a provocar graves impactos ambientales en el Pirineo aragonés.

En concreto, las cartas de denuncia están dirigidas a Virginijus Sinkevicius (Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca), Elisa Ferreira (Comisaria Europea de Cohesión y Reformas), Johannes Hahn (Comisario Europea de Presupuesto y Administración) y una cuarta a Céline Gauer (responsable del Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia (Recovery and Resilience Task Force), Maria Teresa Fabregas Fernandez (directora del Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia (Recovery and Resilience Task Force) y Giulio Federico, (jefe de unidad del Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia (Recovery and Resilience Task Force).

Cada misiva se centra en los aspectos que trabaja cada Comisaría y que esta asignación de fondos europeos incumple, informan las organizaciones en una nota de prensa conjunta.

En los escritos indican que "la construcción de estos proyectos está prevista en zonas de alta montaña, de alto valor paisajístico y ecológico, y resulta dudosa su adaptación a los protocolos establecidos por la Comisión Europea para la adjudicación de los Fondos Next Generation".

"Si el proyecto se materializa puede suponer graves impactos ambientales sobre los ecosistemas afectados que ya de por sí se encuentran en una situación muy delicada. Además, el proyecto ignora las predicciones del Observatorio Pirenaico para el Cambio Climático, que advierten que sostener las estaciones de esquí supone incrementar la apuesta por la innivación artificial, lo que pone en riesgo los humedales de la zona y conlleva un aumento del consumo de energía", explican en las cartas.

También describen una serie de impactos ambientales con los que concluyen que les resulta "incomprensible la asignación de estos fondos ante la reducción progresiva de la nieve en el área pirenaica".

Además apuntan que el permanente uso intensivo de la innivación artificial para mantener operativas estas pistas de esquí, con un extraordinario consumo de energía, contraviene el objetivo final de estos Fondos Next Generation de lucha contra el Cambio Climático.

En su opinión destacan que estos proyectos comportan un perjuicio significativo a cuatro de los objetivos medioambientales definidos por la UE: Mitigación del cambio climático; Adaptación al cambio climático; Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos; Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.

Por último enumeran distintas irregularidades que califican como "opacidad administrativa" antes de solicitar a cada Comisaría Europea "que se interese de manera expresa por estos proyectos, requiriendo la información necesaria a las autoridades españolas sobre estas adjudicaciones de fondos Next Generation, y así estar a tiempo de prevenir la destrucción de parajes de alta montaña del mayor valor ambiental. Bloqueando la adjudicación de dichos fondos a estos proyectos".