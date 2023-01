"Son cursos orientados a la empresa que te abren muchas oportunidades"

Una rápida y prometedora salida profesional. Este es el principal atractivo de los ciclos de Formación Profesional (FP) y también de los recién estrenados cursos de especialización, conocidos como másteres de FP. "No llevamos ni tres meses de clase y ya han venido cuatro empresas interesadas en contratar personas con nuestro perfil. Respecto a las oportunidades laborales, estos cursos son de lo mejor que hay", detalla Germán Barrena, estudiante de Ciberseguridad en Entornos de Tecnologías de la Información. Es uno de los 19 alumnos matriculados en este curso de especialización que imparte el colegio Montessori de Zaragoza.

Este joven de 24 años había cursado previamente un ciclo superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en el Grupo San Valero y posteriormente decidió matricularse en Ingeniería Eléctrica. "No tenía mucho que ver con lo que había cursado antes, pero me llamaba la atención y quería probar", reconoce. El resultado no fue el esperado y, al conocer la existencia de estos nuevos másteres de FP, no dudó en dejar a un lado los estudios universitarios e inscribirse en este ciclo.

"Era un poco escéptico por la importancia que podía tener, pero estoy muy satisfecho con la decisión que tomé", asevera. Y, aunque estos cursos tienen "bastante teoría", asegura que mantienen esa parte práctica, "muy orientada a la empresa" y característica de la FP.

"Estamos aprendiendo mucho y, además, de una rama del conocimiento a la que prácticamente no tienes acceso a no ser que hayas estudiado una Ingeniería Informática y estés cursando un máster en Ciberseguridad", apostilla, al tiempo que recuerda la alta demanda de profesionales que hay en el sector. "La previsión es que alrededor del 80% tengamos trabajo al acabar", afirma, con la esperanza puesta en que en verano le haya ofrecido un empleo y pueda desarrollarse en este sector.