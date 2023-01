Lambán: "Es obvio que la ley del 'sí es sí' está mal hecha"

El presidente aragonés, Javier Lambán, se ha mostrado convencido este lunes de que "es obvio de que la ley del solo sí es sí está mal hecha", así como de la necesidad de "hacer algo" desde el Gobierno de España y del Parlamento nacional a fin de que "no siga escandalizando día a día su aplicación".

En declaraciones a los medios esta mañana en Borja (Zaragoza), Lambán ha asegurado no dudar de las "buenas intenciones" de quienes hicieron la referida ley, promovida desde el Ministerio de Igualdad, pero sí, ha añadido a renglón seguido, "de su pericia y habilidad" a la hora de redactarla. Lambán, ha asistido este lunes a la presentación del proyecto de obras que se van a llevar a cabo en la residencia de mayores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en el citado municipio zaragozano.

"No sé que camino pueden seguir los juristas para que esta sangría de salida de violadores de la cárcel o de reducción de las condenas cese de una vez", ha añadido el responsable político, quien ha recordado que desde un principio reclamó cambios a fin de evitar que la aplicación de esta ley "siga provocando efectos no deseados por quienes la hicieron".

"Evidentemente es una ley mal hecha y eso salta a la vista, y no sé de qué manera se puede evitar que su aplicación siga dando lugar a que violadores salgan de la cárcel o vean atenuada su condena, algo que me parece atroz y que desde luego escandaliza a cualquier persona decente de este país", ha añadido.

"Escandalosa" la utilización hecha por el PP

El presidente aragonés también ha considerado "escandalosa" la utilización hecha por el PP de esta ley, y en particular en Aragón, donde, ha añadido, los populares impidieron pactar hace unos días en el Parlamento regional un acuerdo con el PSOE para solicitar al Gobierno central la modificación de la ley del sólo sí es sí y optaron por consensuarla con Vox.

A su juicio, "el PP en general y Jorge Azcón (presidente regional y candidato a la presencia de Aragón) en particular están entregados en cuerpo y alma a Vox, en esta y otras cuestiones, y no hay más que ver que en el Ayuntamiento de Zaragoza llevan tiempo sin hacer condenas institucionales contra la violencia machista y es una de las pocas instituciones que no ha firmado el protocolo Viogén".

Ha responsabilizado a Azcón de centrar toda su actividad política como candidato a criticar de forma "desatada y desmedida" a su persona, "lo que es perfectamente inútil para los intereses de Aragón".

"Yo le pediría al señor Azcón -ha agregado- que deje de descalificarse a sí mismo con sus continuas agresiones verbales a mi persona y que se ponga a trabajar para ser útil a la Comunidad".