Repollés: "Esto era un paréntesis y probablemente vuelva a mi profesión"

Se puso al frente del Departamento de Sanidad en plena pandemia de coronavirus, en mayo de 2020. ¿Repetiría como consejera si se diera el caso?

Siempre he dicho que esto lo veía como un paréntesis. Yo amo mucho mi profesión (Ginecología), aunque tengo que reconocer que aquí he aprendido muchísimo, he conocido gente implicadísima y he aprendido a valorar muchas otras cosas. He trabajado mucho y, modestamente, he hecho lo que yo consideraba oportuno desde mi punto de vista. Pero desde el primer momento dije que en mi trayectoria vital esto era un paréntesis no previsto y que probablemente me vuelva a mi profesión.

¿Le tira más la consulta?

Me tira mucho el tú a tú, la empatía con los pacientes, el ejercicio de mi profesión y, desde luego, el ejercicio dentro de la salud pública en otro ámbito, que es el puramente asistencial.

De estas palabras se deduce que no repetiría en el puesto.

No voy a ser tan radical, pero es una declaración de intenciones.

¿Ha sido un cargo muy intenso?

Intensísimo, diría yo. Entré en plena ola de covid y lo he vivido con muchísima intensidad desde el primer momento. Tampoco tengo mucho con qué comparar, pero ha sido una legislatura cuanto menos especial. Y complicada.

¿Cuándo podrán empezar las obras para ampliar el Hospital Royo Villanova de Zaragoza? ¿Será una reforma integral?

Nuestra idea es que sea, no una reforma, sino una ampliación ambiciosa, que probablemente pasará por hacer un nuevo edificio.

¿En otro sitio?

Todavía tenemos que concretarlo, estamos en periodo de decisión. Pero será un proyecto ambicioso que se abordará cuando finalicen los hospitales de Teruel y de Alcañiz, a finales de este año.

¿Cómo avanzan estos edificios?

Va todo en orden, se están cumpliendo los plazos. Los hospitales se inaugurarán en tiempo (con una inversión conjunta de más de 170 millones de euros), y el grado de ejecución es alto. El nuevo edificio del servicio de Urgencias del Hospital San Jorge de Huesca y la Unidad de Reproducción Asistida del Miguel Servet están terminados. Así como el nuevo centro de salud del Barrio de Jesús, que inauguraremos la semana que viene o la siguiente.

¿Hay alguna novedad respecto a la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública?

Vamos muy avanzados, estamos haciendo un dosier donde se ve la implicación que tiene la sociedad aragonesa. Estamos muy bien posicionados, pero estamos a la espera de que el Ministerio nos diga qué condiciones tenemos que cumplir para presentarlo.

¿Aragón tiene posibilidades?

Yo creo que sí, soy optimista.

¿Cuándo se van a poner por fin en marcha las videoconsultas?

Espero que en febrero o marzo podamos presentar ya una prueba piloto de videoconsultas, que se hará también para la teleasistencia avanzada en residencias y para la unificación de la historia clínica electrónica.

¿Dónde se pondrán en marcha?

Esta última en Illueca. Las otras, en Huesca y en Teruel.